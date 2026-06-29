RMF24

Z powodu zadymienia w pociągu osobowym, jadącym z Hrubieszowa do Krakowa, skład zatrzymał się na stacji w Dębicy na Podkarpaciu. Tam ewakuowano 250 pasażerów – informuje Krzysztof Zasada, reporter RMF FM. Nikomu nic się nie stało.

Do niebezpiecznego incydentu doszło w poniedziałek przed godz. 20. Podczas jazdy obsłudze pociągu osobowego zgłaszano zapach spalenizny w jednym z wagonów.

Pociąg relacji Hrubieszów-Kraków zatrzymał się w Dębicy na peronie drugim. Wtedy zauważono dym wydobywający się spod składu. Zapadła decyzja o ewakuacji 250 pasażerów.

Gdy podróżni wyszli na peron, załoga pociągu użyła kilku gaśnic proszkowych. Zaraz potem na miejsce dojechała straż pożarna. Stwierdzono podwyższoną temperaturę podwozia. Trwa ustalanie przyczyn.

Na czas akcji ruch na stacji w Dębicy został w obie strony zablokowany.

Jak informują strażacy, nikomu nic się nie stało.

Trudny dzień dla pasażerów kolei

Poniedziałek był kolejnym dniem upalnej pogody, która doprowadziła od awarii infrastruktury kolejowej. Według informacji PKP PLK do godz. 19.30 odwołanych zostało 258 pociągów, a od godz. 13 do 19 wstrzymany był ruch pociągów towarowych.

Biuro prasowe PKP PLK przekazało PAP, że we wtorek rano podjęta zostanie decyzja ws. ewentualnego wstrzymania ruchu towarowego również tego dnia.

Resort infrastruktury informował, że PKP Intercity wprowadziło honorowanie swoich biletów w pociągach Polregio na terenie całego kraju, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na obsługiwanych przez nią trasach oraz Kolei Mazowieckich w warszawskim węźle kolejowym.

Ponadto PKP IC przedłużyło możliwość zwrotu biletów bez potrącenia odstępnego do 2 lipca. Dotyczy to biletów zakupionych do 29 czerwca włącznie. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15 proc. prowizji.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zapowiedział, że od 30 czerwca do 1 lipca na 11 dworcach, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu, pasażerów wspierać będą informatorzy, którzy udzielą informacji na temat zmian w organizacji ruchu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że we wtorek maksymalna temperatura osiągnie od 26 st. C na północy kraju do 36 st. C na południu. W środę — od 18 st. C nad samym morzem, do 37 st. C. na południowym wschodzie.