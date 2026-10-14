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Co spowodowało pożar w skansenie? Jedna z wersji wykluczona

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 października (11:37)

Prokuratura Okręgowa w Krośnie przekazała nowe informacje ws. sierpniowego pożaru na terenie skansenu w Sanoku. Biegły stwierdził, że ogień nie pojawił się tam w wyniku awarii instalacji elektrycznej.

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Co spowodowało pożar w skansenie? Jedna z wersji wykluczona
Zniszczony w wyniku pożaru kościół pw. św. Mikołaja na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (fot. Darek Delmanowicz) /PAP

Pożar na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku miał miejsce w nocy z 15 na 16 sierpnia. W akcji gaśniczej brało udział blisko 140 strażaków.

Całkowicie spłonął zabytkowy, drewniany kościół pw. św. Mikołaja wraz z wyposażeniem. Ogień uszkodził również obiekty znajdujące się w jego sąsiedztwie. 

Po pożarze prokuratura wszczęła śledztwo ws. doprowadzenia do pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Grozi za to do 10 lat więzienia. 

Uzyskano opinię biegłego z zakresu energetyki i elektryczności, z której wynika, że przyczyną pożaru nie była usterka instalacji elektrycznej - przekazała rzeczniczka krośnieńskiej prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk. Wyjaśniła, że nie jest jeszcze jasne, co spowodowało pożar. Odpowiedź na to pytanie ma dać opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Śledczy spodziewają się, że trafi do nich najwcześniej na początku przyszłego roku. 


Źródło: RMF24
Tagi: Sanok skansen

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