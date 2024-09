Będzie wsparcie dla rodzin z osiedla Biała w Rzeszowie, którym pożar zniszczył domy. "Pogorzelcy nie tylko dostaną po 6 tys. zł, ale mogą też liczyć na dofinansowanie kosztów remontu czy odbudowy domów" - powiedziała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.

/ Dominik Smaga / RMF FM

W sobotę na osiedlu Biała pożar doszczętnie zniszczył siedem szeregówek. Ósma, choć mniej uszkodzona, także wymaga remontu. Trwa szacowanie strat, właściciele czekają m.in. na decyzje nadzoru budowlanego.

Będzie pomoc województwa

Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że nikt z poszkodowanych nie zostanie bez pomocy. "Pierwsza pomoc w kwocie do 6 tys. zł dla każdej rodziny zostanie uruchomiona tego samego dnia, gdy wpłyną wnioski na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego"- powiedziała wojewoda.

Służby wojewody poinformowały też we wtorek, że dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie przekazał już odpowiednie dokumenty na łączną kwotę 48 tys. zł.

Pogorzelcy mogą też liczyć na dofinansowanie kosztów remontu i odbudowy domu. Mogą otrzymać do 200 tys. zł. Ostateczna kwota zasiłku będzie zależała od tego, czy domy były ubezpieczone i na jaką kwotę.

"Najpierw rzeczoznawcy muszą oszacować powstałe straty, następnie wojewódzka komisja będzie analizować i rozpatrywać wnioski złożone do wojewody" - dodała Teresa Kubas-Hul.

Zewsząd płynie pomoc

Poszkodowanym rodzinom miasto przyznało także zasiłki po 6 tys. zł dla każdej. Zaproponowało również tymczasowe zakwaterowanie w domach pomocy społecznej. Ma też kupić wyprawki szkolne dla dzieci.

MOPS zorganizował wsparcie psychologiczne, a pracownicy socjalni pytają, kto czego potrzebuje.



W najbliższą niedzielę Caritas będzie zbierać przed kościołami pieniądze do puszek i przekaże je rodzinom ze zniszczonych domów przy ul. kard. Karola Wojtyły.

Wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do pożaru. Jeszcze w sobotę służby mówiły o wybuchu butli z gazem podłączonej do grilla. Strażacy wskazują raczej na rozszczelnienie instalacji, zastrzegając, że ustalaniem przyczyny pożaru zajmie się biegły.