Zaczęły się oględziny szeregowców w Rzeszowie zniszczonych w sobotnim pożarze, który wybuchł przy ulicy Wojtyły. Nadzór budowlany zdecyduje, czy domy można odbudować, czy też budynki zostaną rozebrane. Na decyzję czekają pogorzelcy. Niektórzy z nich stracili w pożarze dobytek całego życia.

Spalone budynki w Rzeszowie / Dominik Smaga / RMF FM

Inspektorat nadzoru budowlanego rozpoczął prace w pogorzelisku. Już w niedzielę strażacy informowali, że ogień zniszczył doszczętnie siedem z ośmiu budynków szeregowych przy ul. Wojtyły.

Na decyzję inspektoratu czekają mieszkańcy szeregowców. Niektórzy w kilka minut stracili wszystko.

Jak żona zadzwoniła, że uciekła i żebym się nie zbliżał z młodszą córką (wracałem wtedy z zakupów), to do przyjazdu tutaj minęło około 7 minut i już wszystkie domy były w ogniu - mówi reporterowi RMF FM jeden z poszkodowanych.

Wszystko jest spalone. Płaszcze, kurtki, buty. Nie zostało dosłownie nic. Lodówka zamieniła się w popiół - dodaje inny.

W Rzeszowie organizowana jest pomoc dla poszkodowanych, na miejsce skierowano też psychologa.

Strażacy odebrali zgłoszenie po pożarze w sobotę o godz. 17:45. Pierwsze zastępy były na miejscu po 10 minutach.

Akcja była trudna, ogień szybko się rozwijał, w momencie przyjazdu strażaków pożarem objętych było siedem domów - informował st. bryg. Grzegorz Wójcicki. Do gaszenia pożaru wyjechało 121 strażaków PSP i ochotników, na miejscu było 35 zastępów.

Mieszkańcy ewakuowali się z domów przed przyjazdem ratowników. Jedna osoba została lekko poparzona. Kilkoro mieszkańców weszło ze strażakami do swoich domów, żeby zabrać dokumenty i pieniądze. Z ostatniej szeregówki strażacy pomogli wynieść wyposażenie.

Wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do pożaru. Jeszcze w sobotę służby mówiły o wybuchu butli z gazem podłączonej do grilla. Strażacy wskazują raczej na rozszczelnienie instalacji, zastrzegając, że ustalaniem przyczyny pożaru zajmie się biegły.

Prezydent miasta Konrad Fijołek zwrócił się do wojewody z prośbą o uruchomienie pomocy dla pogorzelców. Rozmawiał też z właścicielem firmy, która wybudowała budynki i usłyszał zapewnienie, że inspektor nadzoru budowlanego otrzyma potrzebną dokumentację.