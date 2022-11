Poznańscy leśnicy wspierają walczących w oddziałach Ochotniczej Obrony Terytorialnej leśników z Ukrainy. Wysłali im pięć po brzegi załadowanych palet ciepłej odzieży o łącznej wartości 165 tys. złotych.

Pomoc walczącej Ukrainie to odruch serca wielkopolskich leśników. To bardzo ważne wsparcie przekazywane jest bezpośrednio Ukraińcom zarówno tym w ojczyźnie, jak i przebywającym u nas w Polsce. Od początku trwającego konfliktu Lasy Państwowe aktywnie wspierają Ukrainę, przekazują m.in. plecaki taktyczne z wyposażeniem czy też auta terenowe typu pick-up. To działanie długookresowe, ale pamiętamy również o udzielaniu wsparcia, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się zimy - powiedział dr inż. Andrzej Konieczny dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Od początku konfliktu w Ukrainie Lasy Państwowe starają się wspierać zarówno uchodźców, którzy trafiają do Polski, jak i tych, którzy zostali i podjęli walkę z agresorem. Jedną z akcji zorganizowanych w ramach pomocy naszym wschodnim sąsiadom jest "Plecak dla Ukrainy" zainicjowana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Już wiosną wyruszył pierwszy transport plecaków zawierających przydatny sprzęt, w tym: obuwie terenowe, apteczki, latarki czy żywność o długim terminie przydatności.

Właśnie zakończyliśmy kolejny etap tej akcji, tym razem przygotowaliśmy 125 kompletów ciepłej odzieży wartych łącznie 165 tys. złotych. Każdy z zestawów zawiera wysokie zimowe buty, ciepłą bieliznę, skarpety, rękawice, kominiarki oraz spodnie i kurtki zimowe - dodaje Tomasz Maćkowiak rzecznik prasowy RDLP w Poznaniu.

Wiosną tego roku poznańscy leśnicy przekazali ukraińskim leśnikom 50 plecaków taktycznych, wraz z wyposażeniem o wartości 35 tys. zł. Do tego 3 terenowe samochody typu pickup - przypomina Tomasz Maćkowiak.

