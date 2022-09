Dzieci z podpoznańskiej gminy Pobiedziska uczą się rapować i tańczyć breakdance. "Warsztaty "Niepotrzebne skreślić" dają im szanse spędzania aktywnego czasu z dala od używek" - mówi Dawid Michalak, raper C-zet prowadzący zajęcia.

Na planie teledysku "Inspiracje" / Beniamin Piłat / RMF24

Chcemy zachęcić młodych ludzi do spędzania wolnego czasu inaczej niż na ławce przed blokiem. Droga z tej ławki do uzależnień jest szybka - wskazuje Dawid Michalak.

Dzieci mogą wziąć uwagę w zajęciach: fotograficznych, breakdance i rap. Same tworzą teksty piosenek, a potem nagrywają teledyski. Na plan zdjęciowy teledysku do utworu "Inspiracje" wybrał się nasz reporter Beniamin Piłat. Zobaczcie, co potrafią dzieciaki.