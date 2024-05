Poznańska Cytadela będzie w ten weekend polem zmagań psów oraz ich właścicieli. Trwają zawody "Latających Psów", czyli konkurs w łapaniu frisbee przez psy. Największą popularnością co roku cieszy się konkurencja freestyle.

"Latające Psy" wracają do Poznania! Już w ten weekend największy park w Poznaniu - tamtejsza Cytadela - zmieni się w pole zmagań czworonogów oraz ich właścicieli. Zawody latających psów to nic innego jak konkurs w łapaniu frisbee.

Wydawać by się mogło, że to prosta sprawa, ale nie jest to jednak tak oczywiste. Co jest trudnego w tej dyscyplinie i jak będą wyglądały zawody?

Podobnie jak w poprzednich latach, organizatorzy spodziewają się silnej stawki psich sportowców z całej Polski i zagranicy. Zawodnicy wystartują w konkurencjach dystansowych ThrowNGo, polegających na aportowaniu przez psa lecącego dysku oraz Freestyle, czyli widowiskowych pokazach dogfrisbee w stylu wolnym, które prezentowane są do wybranej przez zawodnika muzyki - informują organizatorzy.

Ponadto w najbliższy weekend na poznańskiej Cytadeli odbędzie się piknik "Kejtrówka". To okazja do spotkania z psimi behawiorystami, fizjoterapeutami, przedstawicielami poznańskiego schroniska i innymi specjalistami.

Zaprezentują się psy ratownicze, będzie można zobaczyć pokazy psich dyscyplin sportowych. Atrakcją tegorocznej imprezy będzie także Diego - pies podróżnik, który wraz z właścicielem na specjalnie skonstruowanym motorze podróżują wspólnie po Polsce i świecie.

Wydarzenie trwa przez całe dwa dni - 18 i 19 maja w parku Cytadela w Poznaniu.