Nowi mieszkańcy w poznańskim ogrodzie zoologicznym! To żubry, żuraw oraz ocelot nadrzewny Mimi. Ten ostatni przywędrował do Poznania z Francji. Jak się okazuje, to mała akrobatka.

Ocelot nadrzewny / ZOO Poznań FB / Facebook "Jestem Mimi, ocelot nadrzewny zwany także margajem. Dobrego wieczoru wam wszystkim życzę. Bonsoir! W piątek rano przyjechałam do Poznania z Boissiere we Francji, choć urodziłam się w Amsterdamie. Więc może jeszcze dodam: goedenavond" - tak na facebookowym profilu poznańskiego ZOO przywitała się z poznaniakami nowa mieszkanka ogrodu zoologicznego. Ocelot Mimi to przedstawicielka drapieżnych kotowatych. Bardzo ciekawe są stawy skokowe tego zwierzęcia - mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego ogrodu zoologicznego. Pozwalają stopom na ruch o promieniu 180 stopni. Dzięki temu może ustawić łapy na pniu tak, że przemieszcza się nie tylko głową w dół, ale jej głowa wyprzedza łapy. To bardzo przydatna umiejętność podczas posiłku - dodaje. Oceloty nadrzewne to skryte zwierzęta. Nie podchodzą za blisko odwiedzających ZOO. Wolą kryć się na drzewach i obserwować otoczenie. Ojczyzną ocelotów nadrzewnych jest Ameryka Południowa; przede wszystkim jej gęste lasy - tłumaczy Koziński. Oprócz ocelota Mimi w Nowym ZOO zadomowiły się już dwa byczki żubra. Ich mamami jest Pomiłka i Postka, a ojcem Duduś - stali mieszkańcy poznańskiego ogrodu zoologicznego.