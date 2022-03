Trzy samochody wypełnione zwierzętami z azylu spod Kijowa są w drodze do Polski. Część zwierząt zostanie przywiezionych do zoo w Poznaniu; docelowo wszystkie trafią do azyli w Europie Zachodniej - powiedziała we wtorek PAP rzeczniczka poznańskiego zoo Małgorzata Chodyła.

