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29-latek planował rzeź w poznańskim przedszkolu. Wskazał motyw działania

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 lipca (08:57)

29-letni mieszkaniec Poznania został zatrzymany po tym, jak w internecie zapowiedział zamach na dzieci w trzech przedszkolach w Poznaniu. Funkcjonariusze CBZC zatrzymali go zaledwie kilka godzin po publikacji wpisów. Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa, za które grozi do 15 lat więzienia. Podczas przesłuchania ujawnił motyw działania.

29-latek planował rzeź w poznańskim przedszkolu. Wskazał motyw działania
29-latek planował rzeź w poznańskim przedszkolu, fot. zdjęcie poglądowe /Shutterstock
  • CBZC udaremniło potencjalny atak na dzieci w poznańskich przedszkolach.
  • 29-latek został zatrzymany kilka godzin po publikacji. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. maczetę i substancje psychotropowe.
  • Sprawdź, jak śledczy namierzyli podejrzanego i jakie usłyszał zarzuty.
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Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, podejrzany zapowiadał na jednym z portali internetowych atak z użyciem maczety. Do wpisu dołączył ankietę, w której użytkownicy mieli wskazać jedno z trzech przedszkoli, które miałoby stać się jego celem.

Na innym portalu zamieścił z kolei opis motywów swojego działania, plan zabójstwa dzieci oraz plan popełnienia samobójstwa po dokonaniu zbrodni.

Ze względu na realność zagrożenia funkcjonariusze CBZC natychmiast podjęli działania. W krótkim czasie ustalili tożsamość autora wpisów i zatrzymali go w jego mieszkaniu w Poznaniu.

Podczas przeszukania zabezpieczono maczetę, substancje psychotropowe oraz sprzęt komputerowy i teleinformatyczny, z którego publikowano wpisy.

Planował rzeź w przedszkolu, bo chciał zaistnieć. Usłyszał zarzut

29-latek usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa, za co grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za posiadanie środków odurzających.

Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu przestępstw - wyjaśnia prok. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. 

Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald w Poznaniu sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące. 

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald w Poznaniu.

Źródło: RMF24
Tagi: Poznań przedszkole

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