29-latek planował rzeź w poznańskim przedszkolu. Wskazał motyw działania

RMF24

29-letni mieszkaniec Poznania został zatrzymany po tym, jak w internecie zapowiedział zamach na dzieci w trzech przedszkolach w Poznaniu. Funkcjonariusze CBZC zatrzymali go zaledwie kilka godzin po publikacji wpisów. Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa, za które grozi do 15 lat więzienia. Podczas przesłuchania ujawnił motyw działania.

Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, podejrzany zapowiadał na jednym z portali internetowych atak z użyciem maczety. Do wpisu dołączył ankietę, w której użytkownicy mieli wskazać jedno z trzech przedszkoli, które miałoby stać się jego celem.

Na innym portalu zamieścił z kolei opis motywów swojego działania, plan zabójstwa dzieci oraz plan popełnienia samobójstwa po dokonaniu zbrodni.

Ze względu na realność zagrożenia funkcjonariusze CBZC natychmiast podjęli działania. W krótkim czasie ustalili tożsamość autora wpisów i zatrzymali go w jego mieszkaniu w Poznaniu.

Podczas przeszukania zabezpieczono maczetę, substancje psychotropowe oraz sprzęt komputerowy i teleinformatyczny, z którego publikowano wpisy.

Planował rzeź w przedszkolu, bo „ chciał zaistnieć ” . Usłyszał zarzut

29-latek usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa, za co grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za posiadanie środków odurzających.

Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu przestępstw - wyjaśnia prok. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald w Poznaniu sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald w Poznaniu.