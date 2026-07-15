29-latek planował rzeź w poznańskim przedszkolu. Wskazał motyw działania

Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, podejrzany zapowiadał na jednym z portali internetowych atak z użyciem maczety. Do wpisu dołączył ankietę, w której użytkownicy mieli wskazać jedno z trzech przedszkoli, które miałoby stać się jego celem.
Na innym portalu zamieścił z kolei opis motywów swojego działania, plan zabójstwa dzieci oraz plan popełnienia samobójstwa po dokonaniu zbrodni.
Ze względu na realność zagrożenia funkcjonariusze CBZC natychmiast podjęli działania. W krótkim czasie ustalili tożsamość autora wpisów i zatrzymali go w jego mieszkaniu w Poznaniu.
Podczas przeszukania zabezpieczono maczetę, substancje psychotropowe oraz sprzęt komputerowy i teleinformatyczny, z którego publikowano wpisy.
Planował rzeź w przedszkolu, bo „chciał zaistnieć”. Usłyszał zarzut
29-latek usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa, za co grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za posiadanie środków odurzających.
Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu przestępstw - wyjaśnia prok. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald w Poznaniu sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald w Poznaniu.