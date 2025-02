Nie sztuką jest ćwiczenie ratowania ludzi w wyciętym przeręblu. Sztuka to właśnie ćwiczenie w takich miejscach, w których warunki są bardzo trudne - dodaje instruktor.

Zimy są coraz krótsze, więc mniej jest dni, w których można ćwiczyć interwencje na zamarzniętych akwenach. Strażacy uczą się, jak podchodzić do osoby, która wpadła do lodowatej wody. Wiedzą, że to dla takich osób duży stres, adrenalina. W ostatnich dniach w całej Polsce mieliśmy już takie interwencje, niektóre niestety skończyły się tragicznie - mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków młodszy brygadier Grzegorz Różański.

Jaką technikę stosują strażacy, aby wydostać się z wody?

Pierwsza rzecz - starać się trzymać jakiegoś stałego kawałka lodu. Nie tracić temperatury, nie szarpać się. Gdy lód jest stabilny, kładziemy ręce na tafli i staramy się delikatnie podciągnąć, wykładamy jedną nogę i próbujemy się przeturlać, aby zmniejszyć nacisk na lód - tłumaczy instruktor.