W kompleksie bunkrów w Mamerkach, gdzie w czasie II wojny światowej znajdowała się Kwatera Główna Niemieckich Wojsk Lądowych, ponownie pojawili się detektoryści. Używając georadaru i wykrywaczy metali przeszukują teren wokół fundamentów nieskończonego bunkra. To tam kilka lat temu szukano bursztynowej komnaty. Na razie z ziemi wyciągane są przedmioty codziennego użytku.

Przedmioty codziennego użytku znalezione przez Stowarzyszenie Historyczno - Eksploracyjne Jaćwież. / Stowarzyszenie Historyczno - Eksploracyjne Jaćwież / Facebook

Każdego roku w Mamerkach pojawiają się detektoryści, którzy szukają pozostałości po funkcjonowaniu w tym miejscu Kwatery Głównej Niemieckich Wojsk Lądowych. Przed laty kilkukrotnie szukano w kompleksie bunkrów słynnej bursztynowej komnaty, były też odsłaniane zakopane kanały techniczne. Niczego spektakularnego jednak nie znaleziono. Nie oznacza to jednak, że ziemia nie skrywa pozostałości po II wojnie światowej.

Talerze z gapą

Tym razem detektoryści pojawili się przy fundamencie bunkra, w którym kilka lat temu prowadzone były odwierty. Celem poszukiwań jest znalezienie kolejnych betonowych struktur, które doprowadzą nas do pomieszczeń, które mogą istnieć w Mamerkach. Mogą być zasypane ziemią lub zamurowane betonową strukturą - mówi Bartłomiej Plebańczyk, dzierżawca kompleksu bunkrów.

W poszukiwaniach uczestniczą pasjonaci historii z Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Jaćwież. Na razie z ziemi wyciągane są przedmioty codziennego użytku. Są to m.in. talerze, butelki, fajka. Wyposażenie bazy jest dla nas bardzo ciekawe. Możemy ocenić, jak wyglądało życie kwatery w Mamerkach, gdy byli tutaj niemieccy generałowie - mówi Plebańczyk. W kolejnych tygodniach będą trwały poszukiwania zejść do podziemi. Kluczowe będą tutaj badania georadarem. Każdy sygnał o znajdującej się pod ziemią strukturze będzie sprawdzony.



Historia bunkrów w Mamerkach

W Mamerkach w czasie II wojny światowej znajdowała się Kwatera Główna Niemieckich Wojsk Lądowych (OKH). To najlepiej zachowany ośrodek dowodzenia z czasów III Rzeszy na Mazurach. Niemcy w styczniu 1945 roku opuścili to miejsce bez walki i nie wysadzili bunkrów. Dlatego Mamerki stanowią unikatową atrakcję turystyczną. Nie były one przez lata tak popularne, jak odległa o 18 km kwatera główna Adolfa Hitlera "Wilczy Szaniec" w Gierłoży.



Kompleks w Mamerkach zbudowano w latach 1940-44. W lesie nad Mamrami ukryto 30 masywnych schronów i ponad 200 innych obiektów z cegieł i drewna. Były tam nie tylko baraki mieszkalne, wartownie i stanowiska obrony przeciwlotniczej, ale też kasyna i kuchnie, poczta, kino, szpital, sauna i stajnie. W kwaterze rezydowało 40 niemieckich generałów i 1,5 tys. żołnierzy.