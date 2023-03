Pięć łóżek od Fundacji Ronalda McDonalda trafiło na oddziały pediatryczne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Będą z nich korzystać rodzice, którzy w czasie hospitalizacji pozostają cały czas ze swoim dzieckiem. To kolejna taka darowizna dla olsztyńskiego szpitala.

/ Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Olsztynie / Materiały prasowe

Łóżko dla rodzica czuwającego przy dziecku w szpitalu wciąż jest na wielu oddziałach pediatrycznych tylko marzeniem. Brak miejsca dla rodzica to nie tylko problem z jakością snu, ale także wrażenie bycia nieproszonym gościem.

Fundacja sfinansowała łóżka dla rodziców z ubiegłorocznych wpłat 1 proc. podatku i to konkretny przykład, jak publicznym szpitalom może pomóc każdy - mówi Katarzyna Rodziewicz, prezes Zarządu i dyrektor wykonawcza Fundacji Ronalda McDonalda. Wszystko zaczęło się od łóżek dla rodziców przekazanych do Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM w Warszawie w 2015 roku. To była ogromna zmiana podejścia, ponieważ łóżko dla mamy i taty stanęło przy każdym z 423 łóżek dla dzieci. W ten sposób dzięki Fundacji powstał pierwszy szpital w Polsce, w którym żaden rodzic nigdy nie spał na podłodze.

Karimata czy krzesło?

Kolejne partie łóżek Fundacja wysłała do szpitali w wielu miastach Polski. Na Warmii i Mazurach trafiły one do: Ełku, Olecka, Olsztyna i Mrągowa. Do tej pory Fundacja przekazała 958 łóżek dla rodziców 48 szpitalom w Polsce. Zmiana w szpitalu pediatrycznym zaczyna się od łóżka dla rodzica, bo w XXI wieku wybór karimata lub krzesło nie powinien już być doświadczeniem żadnej mamy ani taty. Szpital przyjazny całej rodzinie dziecka doceni każdy, pacjent, rodzic i zespół medyczny - podkreśla Katarzyna Rodziewicz.

Łóżka są rozkładane, wygodne, łatwe do czyszczenia i bardzo potrzebne w szpitalnej codzienności, co zgodnie podkreślają także pielęgniarki i lekarze. W ciągu dnia można je złożyć i jako fotel zajmują mniej miejsca, a wieczorem zamienić w wygodne miejsce do spania. Rodzice hospitalizowanych dzieci doceniają jakość snu. Jak podkreślają lekarze, obecność rodzica przy dziecku to część terapii, której nie da się niczym zastąpić.

Komfort rodzica wpływa też na małych pacjentów

Serdecznie dziękuję za przekazanie kolejnych pięciu eleganckich i komfortowych łóżek dla rodziców pacjentów naszego szpitala. Jest mi niezmiernie miło, że Fundacja Ronalda McDonalda już drugi raz podarowała naszemu szpitalowi łóżka dla rodziców, które mogą w ciągu dnia pełnić również funkcję foteli. W naszym szpitalu wszystkim opiekunom naszych pacjentów zapewniamy w salach chorych rozkładane łóżka, jednak każde dodatkowe łóżko, zwłaszcza mogące pełnić w ciągu dnia rolę wygodnego fotela, z pewnością dodatkowo zwiększy komfort pobytu rodziców przy dzieciach - mówi dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Pięć łóżek w Olsztynie przekazały w imieniu Fundacji jej przyjaciółki i donatorki - Anetta Stradomska i Iwona Kasperek, licencjobiorczynie McDonald’s. To kolejna taka darowizna. We wrześniu ubiegłego roku do placówki trafiło 10 takich łóżek.