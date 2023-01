9,5 tysiąca uczniów i nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego wzięło udział w specjalnej lekcji online o bezpieczeństwie w czasie ferii. Prowadzącym zdalne zajęcia był Maciej Rokus, szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP oraz pełnomocnik wojewody do spraw bezpieczeństwa.

Maciej Rokus w trakcie prowadzenia zdalnej lekcji o bezpieczeństwie. / Piotr Bułakowski / RMF FM

Na kilka dni przed rozpoczęciem ferii w szkołach w Warmińsko-mazurskiem trwają specjalne lekcje dotyczące bezpieczeństwa w czasie wolnym od nauki. W środę kuratorium oświaty przygotowało specjalną lekcję online, w której uczestniczyło prawie 10 tysięcy uczniów i nauczycieli podstawówek i szkół średnich. Prowadzącym zajęcia był Maciej Rokus, pełnomocnik wojewody ds. bezpieczeństwa oraz szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP. Dużo miejsca poświęcono tragediom na rzekach i jeziorach.

Chodziło mi o to, żeby wykształcić pierwszy prawidłowy odruch w sytuacjach zagrożenia życia, żeby panika schodziła na boczne tory. Tłumaczyłem o zasadach bezpieczeństwa, podkreśliłem, że mamy tylko jedno życie. Mówiłem, na czym polega szok termiczny, jak wygląda sprzęt do ratowania, ale też jak wyglądają techniki ratowania, że osobie, która wpadnie np. pod lód, podajemy cokolwiek, ale nie rękę, bo może nas wciągnąć - mówi Maciej Rokus.

W czasie zdalnej lekcji wspominane były też tragiczne historie z różnych części Polski. Uczniowie z warmińsko-mazurskiego wypoczywać będą nie tylko w swoim regionie i właśnie dlatego - ku przestrodze - rozmowa dotyczyła też specyfikacji każdego regionu. Przed wyjazdem na ferie.

Przed wyjazdem zachęcam, żeby zapoznać się z geografią i danym regionem, gdzie zamierzamy pojechać. Inaczej będzie nad morzem, inaczej w górach, jeszcze inaczej u nas na Warmii i Mazurach, gdzie mamy dużo jezior i rzek. Zachęcam do spokoju i rozwagi, opanowania emocji - mówi Rokus.

Według prognoz, w ciągu najbliższych dni temperatura może spaść poniżej zera i na mniejszych zbiornikach wodnych może pojawić się niewielka pokrywa lodowa. Dzieci i młodzież są spragnieni zimowych szaleństw, bo zima na razie pozostawia wiele do życzenia. Ja apeluję do rodziców, aby studzili emocje, rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach, żeby wszyscy po feriach wrócili cali i zdrowi do szkół - mówi Krzysztof Nowacki.

Takie wirtualne zajęcia będą jeszcze prowadzone dla chętnych szkół w piątek. Zainteresowani powinni kontaktować się z kuratorium oświaty.