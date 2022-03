W całej Polsce już kilkaset klubów piłkarskich zgłosiło chęć organizowania bezpłatnych treningów dla osób z Ukrainy. Na liście nie brakuje też drużyn i sztabów trenerskich z województwa warmińsko-mazurskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Piłka nożna łączy nie tylko pokolenia, ale i narody. Polski Związek Piłki Nożnej wyszedł z apelem do właścicieli klubów i szkółek piłkarskich o umożliwienie trenowania tej dyscypliny sportowej gościom z Ukrainy. Odzew jest bardzo duży. Pierwsza opublikowana lista zawiera prawie pół tysiąca pozycji.

W województwie warmińsko-mazurskim zgłosiły się m.in.: MBKS Victoria Bartoszyce, MLKS Czarni Olecko, AMP EL-FUTBOL ELBLĄG, Klub Sportowy Barkas Tolkmicko, KKP Stomilanki Olsztyn, AS Masuria Szczytno, MKS Olimpia Olsztynek, MKS Mrągowia Mrągowo, CWKS Vęgoria Węgorzewo, Iławski Klub Sportowy Jeziorak Iława, UKS Rona 03 Ełk, DKS Wkra Działdowo, Akademia Sportu Stomil Olsztyn, SKS Szczytno, UKS Salos Ełk , RKS Orlęta Rema Reszel i MKS Start Nidzica.

Listę klubów z całej Polski znajdziecie tutaj.

Oferty wspólnych treningów kierowane są zarówno do dzieci, jak i do seniorów. Przy konrektnych pozycjach zamieszczonych przez PZPN na liście można zobaczyć, jakie roczniki są zapraszane. Sportowi komentatorzy zauważają, że do Polski może trafić wielu młodych, wartościowych piłkarzy, którzy w przyszłości mogą zasilić polskie kluby, szczególnie w niższych ligach.

Cieszę się, że w Olsztynie będą takie zajęcia dla dzieci, bo syn nie może żyć tylko nauką w polskiej szkole - mówi pani Alona, która niedawno przyjechała ze Lwowa.

W stolicy Warmii takie bezpłatne treningi piłki nożnej będzie organizować m.in. Akademia Sportu Stomil Olsztyn.