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Po niemal dwóch dekadach od zaginięcia Stanisława Hornowicza śledczy z Olsztyna próbują rozwikłać zagadkę jego śmierci. Szczątki mężczyzny odnaleziono przypadkiem zakopane nad rzeką Łyną. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat tej sprawy.

Szczątki Stanisława Hornowicza zostały znalezione we wrześniu ubiegłego roku zakopane nad rzeką Łyną w Olsztynie.

Szczątki odkryły przypadkowe dwie młode osoby. O tym odkryciu powiadomieni zostali policjanci i prokuratura. Już wstępne oględziny miejsca i zwłok pozwoliły przypuszczać, że do śmierci tej osoby nie doszło z przyczyn naturalnych, a miejsce zakopania ciała miało pozostać nieodkryte - poinformował rzecznik warmińsko-mazurskiej policji podkom. Tomasz Markowski.

Przy szczątkach nie znaleziono żadnych dokumentów, co znacznie utrudniło identyfikację ofiary. Lekarz sądowy ustalił, że zwłoki należały do dorosłego mężczyzny w wieku od 40 do 55 lat i mogły znajdować się w ziemi od kilku do nawet kilkudziesięciu lat.

Kim był Stanisław Hornowicz?

Dzięki badaniom DNA udało się ustalić tożsamość zmarłego.

Ustalony profil DNA został porównany z innymi zarejestrowanymi w policyjnej bazie, co pozwoliło ustalić członka rodziny Hornowicza – poinformował podkom. Markowski.

Co ciekawe, rodzina nie zgłosiła zaginięcia Stanisława Hornowicza.

Śledczy ustalili, że Stanisław Hornowicz urodził się w 1958 roku. W 1998 roku rozwiódł się z żoną i od tego czasu nie miał stałego miejsca zamieszkania. W przeszłości wielokrotnie popadał w konflikty z prawem – był osadzony w areszcie i więzieniu, a przed śmiercią był poszukiwany przez sąd za próby wyłudzenia pieniędzy oraz posługiwanie się podrobionymi dokumentami.

Ostatni raz przed sądem pojawił się pod koniec 2003 roku.

Od tamtej pory nie stawiał się na wezwania sądu i mimo wielokrotnych sprawdzeń policjantów, nie zastano go pod wskazanym przez niego adresem zamieszkania. W rozmowie z sąsiadką w kwietniu 2004 r. policjanci ustalili, że ostatni raz był tam widziany dwa miesiące wcześniej – przekazał podkom. Markowski.

Policja apeluje o pomoc

Olsztyńscy śledczy apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat okoliczności śmierci Stanisława Hornowicza, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie pod numerem telefonu 786 458 805 lub adresem mailowym naczelnik.kryminalny@ol.policja.gov.pl.

Policja liczy, że dzięki pomocy mieszkańców uda się rozwikłać zagadkę sprzed lat i doprowadzić do ustalenia sprawców tej tajemniczej zbrodni.