Na terenie kompleksu bunkrów dawnej Kwatery Głównej Niemieckich Wojsk Lądowych (OKH) w Mamerkach na Mazurach, odnaleziono pozostałości wyposażenia kuchni i stalowych pieców. Poszukiwania ukrytych w ziemi historycznych pamiątek mają być kontynuowane.

/ Muzeum w Mamerkach / Materiały prasowe

Informację o znalezisku przekazał w poniedziałek Bartłomiej Plebańczyk, który prowadzi prywatne muzeum na terenie kompleksu bunkrów w Mamerkach.

W ostatnich tygodniach przy pomocy wykrywaczy metalu i łopat odnaleziono tam "składowisko wyposażenia wojskowego". Przedmioty znajdowały się na głębokości ok. jednego metra.

To, co udało się na razie rozpoznać, to wyposażenie kuchni i różnego rodzaju wojskowe piece stalowe. W ziemi znaleziono także blaszane płyty, które mogą maskować dostęp do innego wyposażenia zgromadzonego pod ziemią - poinformował w przesłanym PAP komunikacie Plebańczyk.

/ Muzeum w Mamerkach / Materiały prasowe

Poszukiwania odbywały się za zgodą właściciela terenu - Nadleśnictwa Borki i konserwatora zabytków. Według Plebańczyka poszukiwania będą kontynuowane - wystąpiono do Lasów Państwowych i konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na użycie koparki, żeby pogłębić wykop.

Istnieją duże szanse, że pod pierwszą warstwą zidentyfikowanych przedmiotów znajdują się następne - ocenił.

Odkrycia w Mamerkach

O Mamerkach stało się głośno w 2016 r. gdy prowadzący muzeum dzierżawca terenu ogłosił, że mogły tam zostać ukryte "elementy Bursztynowej Komnaty", albo "inne zrabowane dzieła sztuki lub unikalne urządzenia techniki wojskowej". Sensacyjne doniesienia na ten temat pojawiły się wtedy w wielu polskich i światowych mediach, co przyczyniło się do wzrostu zainteresowania turystów tym miejscem.

Od tamtej pory w Mamerkach ogłaszane są kolejne poszukiwania historycznych pamiątek z II wojny światowej.

Np. przed rokiem - na początku sezonu letniego - natrafiono na fragment wąskotorowych szyn, które prawdopodobnie były wykorzystywane przy budowie kompleksu bunkrów, a potem zasypane.

Dawna kwatera główna dowództwa niemieckich wojsk lądowych (OKH) jest najlepiej zachowanym ośrodkiem dowodzenia z czasów III Rzeszy na Mazurach.

Niemcy w styczniu 1945 r. opuścili to miejsce bez walki i nie wysadzili bunkrów. Dlatego Mamerki stanowią unikatową atrakcję turystyczną. Nie są jednak tak popularne, jak odległa o 18 km kwatera główna Adolfa Hitlera "Wilczy Szaniec" w Gierłoży.

Kompleks w Mamerkach zbudowano w latach 1940-44. W lesie nad Mamrami ukryto 30 żelbetowych schronów i ok. 250 innych obiektów. Były tam nie tylko baraki mieszkalne, wartownie i stanowiska obrony przeciwlotniczej, ale też kasyna i kuchnie, poczta, kino, szpital, sauna i stajnie.

W kwaterze rezydowało 40 niemieckich generałów i 1,5 tys. żołnierzy.