Co widział Kopernik, gdy inni tylko patrzyli? Jak tłumaczył sobie regularny ruch planet, wzory kreślone przez wahadło czy wędrówkę cienia? Tego możesz dowiedzieć odwiedzając "Doświadczalnię Kopernika". To nowa pracownia uruchomiona w Obserwatorium Astronomicznym w Olsztynie.

Interaktywny stół w Doświadczalni Kopernika. / Piotr Bułakowski / RMF FM

Doświadczalnia Kopernika to interaktywne eksponaty. W kołach zębatych "uwięziony" jest Układ Słoneczny. Lewitujące kulki zastępują planety. Lasery naśladują promienie Słońca albo zastępują rozbiegane światło świecy.

To miejsce, gdzie na ruch planet można spojrzeć oczami Kopernika przy pomocy ultranowoczesnych narzędzi - mówi astrofizyk dr Ernest Świerczyński. W centralnej części pracowni ustawiony został interaktywny stół. Jest on specjalnie niski, żeby komfortowo mogły przy nim przebywać dzieci. Poprzez gry i zabawy każdy może poznać nasz układ słoneczny i samego Kopernika.

Prace związane z modernizacją instytucji oraz powstaniem nowych wystaw i pracowni rozpoczęły się pod koniec poprzedniego roku. To była doskonała okazja, by w wyjątkowy sposób uczcić obchody Roku Kopernika - 550. rocznicy urodzin wielkiego uczonego.

Chyba nigdzie na tak małej przestrzeni nie ma zgromadzonej tak ogromnej wiedzy o Koperniku i jego pracy. Szereg eksponatów pozwala w przystępny sposób przedstawić pracę, jaką wykonywał, także w naszym mieście, Kopernik - mówiła podczas otwarcia dyrektorka Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, Magdalena Pliska-Piotrowska.

Modernizacja obserwatorium i planetarium to część realizowanego tam projektu "Śladami Mikołaja Kopernika". Łączna wartość prowadzonych prac to ok. 3,7 mln złotych, z czego ok. 2,2 mln złotych to dofinansowanie unijne.