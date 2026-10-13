Zabił babcię i ojczyma dla sławy? Szokujące ustalenia prokuratury ws. mordu w Kadłubie

RMF24

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Śledczy zmienili zarzuty wobec 17-letniego Łukasza G., który w lutym zamordował swoją babcię i ojczyma. Według prokuratury nastolatek działał z wyjątkowym okrucieństwem, a motywem zbrodni była chęć zdobycia medialnego rozgłosu. Sprawcy grozi nawet 30 lat więzienia.

Do tragicznych wydarzeń doszło w nocy z 25 na 26 lutego 2026 roku we wsi Kadłub pod Strzelcami Opolskimi. Policja została zaalarmowana po tym, jak w sieci pojawiła się relacja z wyjątkowo brutalnego morderstwa. Na miejscu funkcjonariusze odkryli ciała 38-letniego mężczyzny oraz 92-letniej kobiety. Szybko ustalono, że sprawcą jest 17-letni Łukasz G., wnuk zamordowanej kobiety.

Zbrodnia dla rozgłosu

Nastolatek przyznał się do popełnienia obu zabójstw. Jak ustalili biegli psychiatrzy, Łukasz G. był w pełni poczytalny w momencie popełnienia zbrodni.

We wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu poinformował o zmodyfikowaniu zarzutów wobec podejrzanego. Zgromadzone dowody wskazują, że motywem działania 17-latka była chęć zdobycia rozgłosu w mediach.

Modyfikacja zarzutów oznacza, że Łukasz G. odpowie nie tylko za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, ale także za działanie z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Nastolatkowi grozi kara od 15 do 30 lat więzienia.