17-letni Łukasz G., podejrzany o podwójne zabójstwo w Kadłubie, był poczytalny. O opinii biegłych poinformowała Prokuratura Okręgowa w Opolu. Chodzi o makabrę, która rozegrała pod koniec lutego tego roku w Kadłubie koło Strzelec Opolskich. Nastolatek przyznał się do brutalnego zabójstwa członków swojej rodziny: 87-latki i 38-latka. Ofiary miały liczne rany rąbane. Sprawca użył siekiery oraz młotka, nagrał przebieg zbrodni i wrzucił do sieci.

Doprowadzenie 17-letniego podejrzanego o dokonanie podwójnego morderstwa w miejscowości Kadłub do Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich; zdj. z lutego tego roku / Krzysztof Świderski / PAP

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Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich poinformowała dziś, że uzyskała opinię psychiatryczno-psychologiczną dotyczącą Łukasza G. podejrzanego o podwójne zabójstwo w miejscowości Kadłub. Do zbrodni doszło w nocy z 25 na 26 lutego.

"Aby ustalić stopień poczytalności podejrzanego, prokurator powołał zespół biegłych składający się z dwóch lekarzy psychiatrów oraz psychologa. Po przeprowadzeniu kilkukrotnych badań ambulatoryjnych eksperci wydali jednoznaczną opinię. Wynika z niej, że Łukasz G. w chwili popełniania czynu miał w pełni zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia oraz pokierowania swoim postępowaniem. Jednocześnie u podejrzanego stwierdzono zaburzenia rozwojowe oraz zaburzenia osobowości" - podała Prokuratura Okręgowa w Opolu.

Wnioski biegłych oznaczają, że Łukasz G. może odpowiadać za swoje czyny w procesie karnym. Za zarzucane mu zbrodnie grozi kara nie krótsza niż 15 lat pozbawienia wolności i może ona sięgać 30 lat, a nawet dożywotniego pozbawienia wolności.