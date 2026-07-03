Włamanie do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, w pomieszczeniu działu kadr uczelni ochroniarze zatrzymali cudzoziemca. Wcześniej zauważyli wybite okno w jednym z budynków placówki.
Na miejsce natychmiast wezwano policję i żandarmerię wojskową. Wstępne ustalenia wskazują, że zatrzymany to obywatel jednego z państw Ameryki Południowej, najprawdopodobniej Kolumbii.
Na szczęście nic nie zginęło z uczelni, a doszło jedynie do szkód materialnych.
Zaangażowanie służb specjalnych
Ze względu na charakter miejsca, w którym doszło do włamania, o incydencie powiadomiono Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Służby analizują okoliczności zdarzenia i sprawdzają, czy zatrzymany cudzoziemiec mógł działać na zlecenie obcego wywiadu.
Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku na Litwie zatrzymano obywateli Kolumbii podejrzanych o współpracę z GRU, rosyjskim wywiadem wojskowym. Na razie nie wiadomo, czy zatrzymany w Warszawie mężczyzna miał podobne powiązania.
Śledczy ustalają motywy jego działania.