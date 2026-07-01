Heroiczna akcja ratunkowa w Wąbrzeźnie. 11-latki nie udało się uratować

RMF24

11-letnia dziewczynka utonęła w Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie w województwie kujawsko-pomorskim. Do zdarzenia, o którym poinformowało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Toruniu doszło we wtorek wczesnym wieczorem. Dziecko zniknęło pod wodą na plaży niestrzeżonej, gdzie nie pełnili dyżuru ratownicy wodni.

Jak podało WOPR Toruń, do Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy wpłynęło zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o prawdopodobnym utonięciu 11-letniej dziewczynki w Jeziorze Zamkowym na plaży w Wąbrzeźnie. Do zdarzenia doszło na plaży niestrzeżonej, gdzie nie pełnili dyżuru ratownicy wodni.

Nasi ratownicy - Marek, Arek, Patryk - brali czynny udział w poszukiwaniach sonarowych oraz w resuscytacji krążeniowo-oddechowej dziewczynki po jej wydobyciu z wody przez nurka PSP JRG 1 Włocławek ze specjalistycznej Grupy Wodno Nurkowej. Dziewczynkę sonarem zlokalizowała Grupa Sonarowa Lipnowskie WOPR - podają ratownicy.

Na miejscu wylądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. O życie dziewczynki walczył również zespół ratowników medycznych, innych ratowników WOPR oraz strażaków PSP i OSP.

Dzięki ich wysiłkom udało się przywrócić jej czynności życiowe. 11-latka została przetransportowana do szpitala. Dzisiaj rano tvn24.pl poinformował, że życia dziewczynki nie udało się uratować.

Sprawą zajmuje się policja.