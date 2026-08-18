Tragedia na Bałtyku. Media: Nie żyje ksiądz Rafał Cieszyński

RMF24

W poniedziałek w okolicach plaży wschodniej w Darłowie utonął 53-letni mężczyzna. Ofiara to ksiądz Rafał Cieszyński, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku – podaje „Express Kaszubski”. W komunikacie diecezja pelplińska potwierdziła, że duchowny zmarł.

Do sytuacji, która zakończyła się tragicznie, doszło w poniedziałek wieczorek. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa otrzymała zgłoszenie o dwóch osobach, które znajdowały się w wodzie i potrzebowały pomocy – kobiecie i mężczyźnie.

„Warunki na morzu były bardzo trudne. Wysokie fale, silne zafalowanie i wzburzony Bałtyk znacząco utrudniały prowadzenie działań. Rozpoczęła się walka z czasem i żywiołem” – relacjonuje SAR.

Poszukiwana kobieta została odnaleziona przy gwiazdoblokach – udało się ją podjąć z wody i przekazać ratownikom. Trafił do szpitala.

Dłużej szukano mężczyzny. Mimo niesprzyjających warunków udało się go odnaleźć. 53-latek był reanimowany, ale jego życia nie udało się uratować. Według lokalnych mediów był to ksiądz Rafał Cieszyński.

O śmierci duchownego pisze w komunikacie diecezja pelpińska. „Msza Święta pogrzebowa celebrowana będzie w kościele pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku w piątek, 21 sierpnia 2026 r. o godz. 11.00 pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Przemysława Szulca. Ciało zmarłego zostanie złożone na tamtejszym cmentarzu parafialnym w Szymbarku. Polecajmy zmarłego brata Bożemu Miłosierdziu” – przekazano.

Księdza Cieszyńskiego pożegnał też Urząd Miasta Lębork. „Przez lata aktywnie uczestniczył w życiu miasta i lokalnej społeczności. Był również gospodarzem lęborskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci ‘Żołnierzy Wyklętych’, organizowanych 1 marca. Uroczystości w kościele pw. Miłosierdzia Bożego stanowiły ważny element miejskich obchodów tego święta państwowego” – zaznaczyli urzędnicy.