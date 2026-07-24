Tajemniczy transport przechwycony. Skarb Państwa straciłby 26 mln zł

RMF24

26 mln zł - takie straty mógłby ponieść Skarb Państwa, gdyby nie zorganizowana akcja służb. Funkcjonariusze m.in. CBŚP zezpieczyli ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymano dwóch obywateli Polski w wieku 32 i 41 lat.

Służby dostały informację, że na terenie jednej z posesji w powiecie włocławskim mogą być magazynowane znaczne ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze weszli na teren wytypowanej posesji. W znajdujących się tam budynkach oraz w naczepie ciągnika siodłowego odkryli 88 tys. sztuk papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy, a także ponad 15 ton pociętego tytoniu.

Na miejscu zatrzymano dwóch obywateli Polski - 32-latka oraz 41-latka. Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej we Włocławku, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw skarbowych.

Ze wstępnych wyliczeń wynika, że gdyby zabezpieczone wyroby tytoniowe zostały wprowadzone do obrotu, uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego i podatku VAT mogłyby wynieść ponad 26 mln zł.

Akcja CBŚP / Policja

Akcja CBŚP / Policja

Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi powoduje wielomilionowe straty dla budżetu państwa, narusza zasady uczciwej konkurencji i wzmacnia finansowo zorganizowane grupy przestępcze. Towar wytwarzany i przechowywany poza legalnym systemem pozostaje również poza kontrolą sanitarną i jakościową, dlatego jego skład oraz warunki produkcji mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Akcja CBŚP / Policja