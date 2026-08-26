Śmiertelne pobicie w Nowej Hucie. Nagły zwrot w sprawie podejrzanego 16-latka

W środę rano sąd rodzinny w Krakowie rozpatrywał sprawę 16-latka, który według policji mógł brać udział w brutalnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków, znanego jako „Yankes”. Nastolatek został doprowadzony do sądu przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji. Sąd wszczął wobec niego postępowanie na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, jednak nie zastosował wobec niego środków tymczasowych, decydując o zwolnieniu go z izby dziecka.
Powrót do ośrodka wychowawczego
Następnie sąd rodzinny, który w innej sprawie nadzoruje zastosowany wobec 16-latka środek wychowawczy – w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym – uchylił udzielony mu wcześniej urlop i nakazał powrót do placówki.
Jak wyjaśnił sędzia Zbigniew Zgud, umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym ma charakter izolacyjny – nieletni przebywa w placówce całodobowo i nie może samodzielnie jej opuszczać. Może jednak skorzystać z urlopu – i taki urlop był mu udzielony.
Śledztwo trwa. Policja szuka sprawców
Policja wciąż intensywnie pracuje nad wyjaśnieniem okoliczności śmierci „Yankesa”. Do tej pory zatrzymano dwóch mężczyzn, których udział w zdarzeniu jest obecnie wyjaśniany. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali dziewięć osób powiązanych ze środowiskiem kibicowskim, jednak zostały one zwolnione z powodu braku wystarczających dowodów.
Jak podkreślają przedstawiciele sądu, postępowanie wobec nieletniego prowadzone jest na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. W takich przypadkach nie dochodzi do formalnego przedstawienia zarzutów – celem jest ustalenie, czy doszło do czynu karalnego oraz określenie odpowiednich środków wychowawczych.