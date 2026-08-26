Śmiertelne pobicie w Nowej Hucie. Nagły zwrot w sprawie podejrzanego 16-latka

RMF24

Sąd rodzinny w Krakowie zdecydował o powrocie 16-latka, podejrzewanego o udział w śmiertelnym pobiciu kibica Hutnika Kraków, do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Policja nadal prowadzi intensywne śledztwo, próbując ustalić przebieg tragicznych wydarzeń.

W środę rano sąd rodzinny w Krakowie rozpatrywał sprawę 16-latka, który według policji mógł brać udział w brutalnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków, znanego jako „Yankes”. Nastolatek został doprowadzony do sądu przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji. Sąd wszczął wobec niego postępowanie na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, jednak nie zastosował wobec niego środków tymczasowych, decydując o zwolnieniu go z izby dziecka.

Powrót do ośrodka wychowawczego

Następnie sąd rodzinny, który w innej sprawie nadzoruje zastosowany wobec 16-latka środek wychowawczy – w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym – uchylił udzielony mu wcześniej urlop i nakazał powrót do placówki.

Jak wyjaśnił sędzia Zbigniew Zgud, umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym ma charakter izolacyjny – nieletni przebywa w placówce całodobowo i nie może samodzielnie jej opuszczać. Może jednak skorzystać z urlopu – i taki urlop był mu udzielony.

Śledztwo trwa. Policja szuka sprawców

Policja wciąż intensywnie pracuje nad wyjaśnieniem okoliczności śmierci „Yankesa”. Do tej pory zatrzymano dwóch mężczyzn, których udział w zdarzeniu jest obecnie wyjaśniany. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali dziewięć osób powiązanych ze środowiskiem kibicowskim, jednak zostały one zwolnione z powodu braku wystarczających dowodów.

Śmierć 36-latka w Nowej Hucie. Policja powołała specgrupę Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zdecydował się na powołanie grupy specjalnej, której priorytetowym zadaniem jest zatrzymanie osób związanych ze zdarzeniem, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek na os. Willowym w Nowej Hucie. W wyniku…

Jak podkreślają przedstawiciele sądu, postępowanie wobec nieletniego prowadzone jest na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. W takich przypadkach nie dochodzi do formalnego przedstawienia zarzutów – celem jest ustalenie, czy doszło do czynu karalnego oraz określenie odpowiednich środków wychowawczych.