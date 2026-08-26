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Śmiertelne pobicie w Nowej Hucie. Nagły zwrot w sprawie podejrzanego 16-latka

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 sierpnia (18:56)

Sąd rodzinny w Krakowie zdecydował o powrocie 16-latka, podejrzewanego o udział w śmiertelnym pobiciu kibica Hutnika Kraków, do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Policja nadal prowadzi intensywne śledztwo, próbując ustalić przebieg tragicznych wydarzeń.

Śmiertelne pobicie w Nowej Hucie. Nagły zwrot w sprawie podejrzanego 16-latka
Znicze w miejscu śmiertelnego pobicia (fot. OSKAR NOWAK/Polska Press) /East News
  • Sąd rodzinny w Krakowie zdecydował o powrocie 16-latka podejrzewanego o udział w śmiertelnym pobiciu kibica Hutnika Kraków do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
  • Tym samym sąd uchylił nastolatowki wcześniej udzielony urlop.
  • Policja wciąż szuka sprawców.
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W środę rano sąd rodzinny w Krakowie rozpatrywał sprawę 16-latka, który według policji mógł brać udział w brutalnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków, znanego jako „Yankes”. Nastolatek został doprowadzony do sądu przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji. Sąd wszczął wobec niego postępowanie na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, jednak nie zastosował wobec niego środków tymczasowych, decydując o zwolnieniu go z izby dziecka.

Powrót do ośrodka wychowawczego

Następnie sąd rodzinny, który w innej sprawie nadzoruje zastosowany wobec 16-latka środek wychowawczy – w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym – uchylił udzielony mu wcześniej urlop i nakazał powrót do placówki.

Jak wyjaśnił sędzia Zbigniew Zgud, umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym ma charakter izolacyjny – nieletni przebywa w placówce całodobowo i nie może samodzielnie jej opuszczać. Może jednak skorzystać z urlopu – i taki urlop był mu udzielony.

Śledztwo trwa. Policja szuka sprawców

Policja wciąż intensywnie pracuje nad wyjaśnieniem okoliczności śmierci „Yankesa”. Do tej pory zatrzymano dwóch mężczyzn, których udział w zdarzeniu jest obecnie wyjaśniany. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali dziewięć osób powiązanych ze środowiskiem kibicowskim, jednak zostały one zwolnione z powodu braku wystarczających dowodów.

Jak podkreślają przedstawiciele sądu, postępowanie wobec nieletniego prowadzone jest na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. W takich przypadkach nie dochodzi do formalnego przedstawienia zarzutów – celem jest ustalenie, czy doszło do czynu karalnego oraz określenie odpowiednich środków wychowawczych.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Nowa Huta
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