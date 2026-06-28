Uwaga kierowcy. Śmiertelny wypadek na S3, trasa na Szczecin zablokowana

Pierwszy weekend wakacji. Śmiertelny wypadek na S3
O zderzeniu czterech samochodów osobowych na drodze S3 przed węzłem Pyrzyce poinformował w niedzielę przed godz. 15 dyżurny szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Austostrad. W wypadku jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne.
„Jezdnia w kierunku Szczecina zablokowana. Objazd DW119” - przekazała GDDKiA w komunikacie.
Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Kozielice, na ok. 35. kilometrze drogi S3. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Jadący w kierunku Szczecina i Świnoujścia powinni na węźle Myślibórz kierować się na DW119, czyli tzw. starą trójkę i wrócić na ekspresówkę przez węzeł Pyrzyce albo przez Szczecin.
GDDKiA w komunikacie podała, że utrudnienia na S3 między węzłami Pyrzyce i Myślibórz mogą potrwać do godz. 17.
Służby drogowe monitorujące sytuację na głównych trasach w woj. zachodniopomorskim poinformowały, że utrudnienia na S3 są także na północ od Szczecina. Samochód jadący od strony Goleniowa w kierunku węzła Kliniska uderzył w barierę energochłonną. Zajęty jest pas szybki.
„Przewidywany czas utrudnienia to 2 godziny” - ostrzegła GDDKiA. Jak poinformowano, dwie osoby zostały ranne.
W okolicach Goleniowa obserwowany jest już wzmożony weekendowy ruch na S3 i S6 z miejscowości nadmorskich.