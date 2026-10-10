Polskie myśliwce w górze. Rosjanie ponownie zaatakowali Ukrainę

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w sobotę alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. W polskiej przestrzeni operowało nasze lotnictwo. Służby poinformowały już o odwołaniu alertu.

SMS o treści „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” otrzymały osoby przebywające na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego.

Stosowny komunikat wydało w sobotni wieczór Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

„Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej” – przekazano za pośrednictwem serwisu X.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informowała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze.

Przed godz. 20:00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało, że atak powietrzny na Ukrainę zakończył się i nie ma zagrożenia na terenie Polski.

DORSZ przekazał, iż nasze siły zbrojne również zakończyły działania.

"Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w komunikacie Dowództwa.