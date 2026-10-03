Paralotniarz wpadł do Wisły. Strażacy ruszyli na pomoc
0:00
0:44
Posłuchaj artykułu
Czytane głosem AI
Paralotniarz wpadł w sobotę do Wisły w miejscowości Rozgarty niedaleko Grudziądza w województwie kujawsko-pomorskim. Strażacy wyciągnęli poszkodowanego na brzeg.
Paralotniarz wpadł do wody w sobotę krótko po godzinie 13:00 - dowiedział się reporter RMF FM Michał Krasoń.
Na miejscu zjawiło się kilka zastępów straży pożarnej. Strażacy ze specjalistycznym sprzętem wodnym wyciągnęli poszkodowanego na brzeg.
Na razie nie wiadomo, w jakim jest stanie.
Policjanci będą wyjaśniać, jak doszło do tego wypadku.