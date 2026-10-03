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Paralotniarz wpadł do Wisły. Strażacy ruszyli na pomoc

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 października (14:19)

Paralotniarz wpadł w sobotę do Wisły w miejscowości Rozgarty niedaleko Grudziądza w województwie kujawsko-pomorskim. Strażacy wyciągnęli poszkodowanego na brzeg.

Paralotniarz wpadł do Wisły. Strażacy ruszyli na pomoc
Paralotniarz wpadł do Wisły, zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Paralotniarz wpadł do wody w sobotę krótko po godzinie 13:00 - dowiedział się reporter RMF FM Michał Krasoń.

Na miejscu zjawiło się kilka zastępów straży pożarnej. Strażacy ze specjalistycznym sprzętem wodnym wyciągnęli poszkodowanego na brzeg.

Na razie nie wiadomo, w jakim jest stanie.

Policjanci będą wyjaśniać, jak doszło do tego wypadku.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: paralotniarz
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