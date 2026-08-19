Jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie zatrzymany przez lubelskich „łowców głów”

RMF24

Spektakularna akcja lubelskiej policji. W centrum Warszawy w ręce funkcjonariuszy wpadł 47-letni przestępca seksualny z Lubelszczyzny, który przez lata ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był jednym z najbardziej poszukiwanych w Europie, a jego wizerunek trafił na listę Europe’s Most Wanted Fugitives.

47-latek z Lubelszczyzny od lat unikał odpowiedzialności za poważne przestępstwa seksualne.

Z policyjnych materiałów wynika, że „w przeszłości przemocą doprowadził małoletnią poniżej 15. roku życia do poddania się innej czynności seksualnej oraz groził pokrzywdzonej pozbawieniem życia w przypadku ujawnienia przez nią okoliczności sprawy”.

Sąd Okręgowy w Zamościu wystawił za nim list gończy już w 2021 roku, a następnie Europejski Nakaz Aresztowania oraz tzw. Czerwoną Notę Interpolu. Mężczyzna początkowo ukrywał się we Włoszech.

W grudniu 2025 roku jego wizerunek pojawił się na stronie Europe’s Most Wanted Fugitives List w ramach kampanii EUROPOLU i sieci ENFAST. Hasło akcji – „Pomóż nam ich znaleźć” – miało zaangażować społeczeństwo w poszukiwania najgroźniejszych przestępców.

Przełom dzięki „łowcom głów” i ENFAST

Sprawę przejęli funkcjonariusze znani jako „łowcy głów”. Współpraca z punktem kontaktowym ENFAST oraz wykorzystanie zaawansowanych technik operacyjnych pozwoliły ustalić, że poszukiwany przebywa w Warszawie.

Fot. Lubelska policja

Zatrzymanie w centrum stolicy

Akcja zakończyła się sukcesem – 47-latek został zatrzymany przez policjantów podczas prac wykończeniowych w jednym z mieszkań w centrum Warszawy.

Zaskoczony przestępca nie stawiał oporu. Trafił już za kraty, gdzie odbędzie zasądzoną karę 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Europejska współpraca i rola społeczeństwa

Strona internetowa Europe’s Most Wanted to inicjatywa Europejskiej Sieci Zespołów Poszukiwawczych (ENFAST), wspierana przez Europol.

Dzięki niej obywatele mogą aktywnie wspierać organy ścigania w walce z przestępczością transgraniczną.