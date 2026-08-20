Internetowa oszustka odpowie za 144 przestępstwa. Do sądu trafił akt oskarżenia

RMF24

Do Sądu w Przeworsku w województwie podkarpackim trafił akt oskarżenia w sprawie internetowej oszustki. Wioletta B. odpowie za 144 oszustwa, których dopuściła się podczas sprzedaży w internecie. Na portalu Allegro.pl kobieta wystawiała meble, ale ich nie wysyłała kupującym i nie zwracała pieniędzy. Zawiadomienie o przestępstwie złożył portal, który musiał wypłacić poszkodowanym klientom z Polski i Czech finansowe rekompensaty.

Jak poinformowała w czwartek prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do Sądu Rejonowego w Przeworsku.

Tak działała internetowa oszustka

Według oskarżenia Wioletta B. wystawiała na sprzedaż na portalu Allegro różne przedmioty, najczęściej meble, takie jak regały, szafy, fotele. Jednak po złożeniu zamówienia nie wysyłała zakupionych towarów, nie kontaktowała się też z kupującymi w sprawie braku dostawy, czy ewentualnych opóźnień, ani też nie zwracała im wpłaconych środków.

Kupujący korzystali z programu Allegro Protect, polegającym na przyznawaniu rekompensat użytkownikom, którzy za pośrednictwem serwisu Allegro zawarli umowę kupna określonego towaru, ale na skutek nieuczciwego działania sprzedającego ponieśli szkodę – przekazała prok. Harasz-Wołoszyn.

Portal wypłacił rekompensaty pokrzywdzonym klientom

Dodała, że pokrzywdzonymi nieuczciwym działaniem użytkownika byli klienci gównie z Czech, ale także z Polski. Portal wypłacił im rekompensaty w kwotach odpowiednio ponad 466,8 tys. koron czeskich i ponad 8,5 tys. zł. Złożył też zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez użytkownika.

W ramach wszczętego dochodzenia przesłuchano w charakterze świadków pokrzywdzone osoby z Polski, zabezpieczono dane u operatorów telekomunikacyjnych i podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną. W efekcie ustalono osobę, która oszukiwała kupujących.

Wioletta B. została oskarżona o dokonanie 144 przestępstw, przy czym czyny te zostały popełnione w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem takiej samej sposobności w warunkach ciągu przestępstw – poinformowała prokurator.

Dodała, że na mieniu podejrzanej dokonano zabezpieczenia majątkowego poprzez zajęcie dwóch samochodów osobowych.