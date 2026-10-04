Gigantyczny pożar hali magazynowej w Słubicach

RMF24

W Słubicach w województwie lubuskim wybuchł ogromny pożar, który objął halę magazynową na osiedlu Przemysłowym. Na miejscu pracuje ponad 70 strażaków. Akcja gaśnicza może potrwać nawet do rana. Obecnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Ogień pojawił się w jednej z hal magazynowych na osiedlu Przemysłowym w Słubicach. Na miejsce natychmiast skierowano 16 zastępów straży pożarnej, czyli ponad 70 strażaków z całego regionu.

Jak informuje Michał Dobrołowicz reporter RMF FM, sytuacja jest bardzo poważna. Strażacy walczą z ogniem, jednak akcja gaśnicza jest wyjątkowo trudna i może potrwać nawet do rana.

Na miejsce ściągane są kolejne zastępy straży pożarnej, między innymi z Kostrzyna nad Odrą i Krosna Odrzańskiego.

Ogień objął cały budynek o powierzchni ponad czterech tys. metrów kwadratowych. Zgłoszenie do straży pożarnej wpłynęło krótko po godzinie 21. Alarm uruchomił się po wykryciu zadymienia przez monitoring pożarowy.

Jak dowiedział się nasz reporter, w hali przechowywany był sprzęt elektroniczny i AGD.

Obecnie strażacy prowadzą działania z podnośników hydraulicznych z wysokości kilkunastu metrów.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.