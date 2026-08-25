Dwuznaczne teksty przy sanktuarium. Dożynkowy występ wzbudził zdziwienie

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Szerokim echem odbił się w internecie występ Sylwii Strugi podczas dożynek w Pakości (województwo kujawsko-pomorskie). Piosenkę z seksualnym podtekstem wykonano w amfiteatrze służącym na co dzień jako ołtarz polowy. Nad piosenkarką cały czas widniał więc napis „Sanktuarium Męki Pańskiej". Do sprawy odniósł się proboszcz i urzędnicy.

„Dożynkowa niedziela była również czasem wspólnej zabawy. Na najmłodszych czekały gry, zabawy i animacje, a na scenie wystąpili kolejno Orkiestra Dęta Solino, zespół ‘Pakościanie’ oraz ‘Vagando’. Publiczność mogła również wysłuchać koncertu Sylwii Strugi, która była gwiazdą wieczoru” – tak niedzielną imprezę na Wzgórzu Kalwaryjskim opisuje na swojej stronie Urząd Miejski w Pakości. Przedstawiciele gminy nie mogli się jednak spodziewać, że gwiazda wieczoru zapewni im rozgłos na całą Polskę, w końcu dożynki organizowane są w wielu miejscowościach i trudno się wyróżnić.

Uwagę internautów zwróciło jednak kontrastowe zestawienie miejsca występu Strugi i tekstu piosenki, jaką wykonywała. „Dotknij trochę niżej / Przyjrzyj mi się bliżej / Całuj mnie też tam / Gdzie drzwi do nieba bram„ – usłyszeli widzowie. Struga wystąpiła tuż przy kościele parafialnym, w miejscu, które na co dzień funkcjonuje jako ołtarz polowy. Nad jej głową widniał napis „Sanktuarium Męki Pańskiej”, co widać na popularnych w sieci nagraniach.

Co na to proboszcz?

Pracowniczka Referatu Promocji, Sportu, Spraw Społecznych i Pozyskiwania Funduszy w Urzędzie Miejskim w Pakości w rozmowie z Interią tłumaczyła, że miejsce organizacji dożynek było wynikiem gwałtownej zmiany pogody.

Pierwotnie impreza miała się odbyć w sobotę, ale właśnie przez ulewy ją odwołano. Byliśmy zmuszeni odwołać te dożynki. Niemniej ci wystawcy, a to nasze lokalne koła gospodyń wiejskich, działające w poszczególnych naszych sołectwach, przygotowały całą masę jedzenia, gotowały w piątek do późnych godzin wieczornych. Stwierdziliśmy, że to jedzenie za chwileczkę trzeba będzie przeznaczyć na straty- tłumaczyła Agata Kmieć. Zdecydowano więc na przeniesienie imprezy w rejon w pobliżu kościoła.

To było organizowane w Parku Kulturowym (Kalwaria Pakoska - red.), którego scena i ołtarz polowy jest przy kościele parafialnym. A to wszystko należy do Parku Kulturowego – przyznał ojciec Leon Barczak, proboszcz Kościoła Ukrzyżowania Pana Jezusa i Matki Bożej Bolesnej.

Choć część internautów była zdziwiona, że tuż przy kościele wykonywana jest piosenka z podtekstem seksualnym, to oburzenia wśród gości oglądających występ na żywo nie było. Odbiór parafian był bardzo pozytywny, że takie wydarzenie jest wspólnie robione przy parafii. Wiadomo, że artyści różne rzeczy śpiewają na scenie, ale to się nie odbiło jakimś negatywnym echem – zaznaczył ojciec Leon Barczak.