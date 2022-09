To inicjatywa Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Białostockiego Towarzystwa Esperantystów. Podczas Narodowego Czytania w Białymstoku usłyszymy "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza, nie tylko w języku polskim, ale również w języku esperanto.

Tegoroczna akcja Narodowego Czytania upłynie pod znakiem "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza. W Białymstoku wiersze czytane będą w dwóch językach. To już tradycja, którą zapoczątkowała Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

"Ballady i romanse" odczytane będą w języku polskim i języku esperanto, którego kolebką jest stolica Podlasia.

"Tradycją Książnicy Podlaskiej jest to, że pierwsza sobota września, to Narodowe Czytanie. W tym roku czytamy piękne teksty Adama Mickiewicza "Ballady i romanse". Naszą tradycją jest to, że wydajemy akurat czytany danego roku tekst w języku polskim i esperanto. Są to teksty wdzięczne, które pobudzają wyobraźnię każdego człowieka" – powiedziała RMF MAXXX , dyrektor Książnicy Podlaskiej Beata Zadykowicz.

Współpraca pomiędzy Książnicą Podlaską a Białostockim Towarzystwem Esperantystów trwa już kilka lat. Wszystko zaczęło się w 2009 roku od wydania Antologii Podlaskiej w języku esperanto. Współpraca przy Narodowym Czytaniu trwa od 2015 roku, kiedy wydano "Lalkę" Bolesława Prusa.

"Wersja polska to 14 wierszy Adama Mickiewicza. Wydanie w języku esperanto poszerzone jest o dwa wiersze. Są to w większości nowe tłumaczenia. Książka zawiera dwa przekłady historyczne Antoniego Grabowskiego. Pozostałe zostały przygotowane specjalnie na tę okazję" – powiedział prezes białostockiego towarzystwa esperantystów Przemysław Wierzbowski.

Tłumaczeniem tekstów zajmował się prof. Walter Żelazny z Białegostoku i Lidia Ligęza z Krakowa, z którą Białostockie Towarzystwo Esperantystów współpracuje od wielu lat.

