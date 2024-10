Grupa wolontariuszy pomaga starszym osobom w porządkowaniu grobów na cmentarzu w podlubartowskiej Kamionce. Zabierają się za to, co dla seniorów mogłoby być ciężkie. A do tego częstują gorącą kawą i herbatą.

/ Dominik Smaga / RMF FM Może jakoś pomóc? - grupa piątoklasistek podchodzi do starszej kobiety, która porządkuje grób. Mogłybyście wynieść te doniczki - starsza pani podaje dziewczynkom obumarłe chryzantemy. Bardzo mi się to podoba, bardzo dobra akcja - komentuje. I przyznaje, że wielu osobom taka pomoc bardzo się przyda, bo ze śmieciami trzeba iść do kontenera aż na drugi koniec cmentarza. Pomagamy starszym osobom zanosić kwiatki, wynosimy śmieci czy spalone świeczki do kontenerów - opowiada Ania Stachyra z klasy V b w Zespole Szkół w Kamionce. Dla mnie pomaganie to nic strasznego, jestem odważna, do ludzi chętnie podchodzę i rozmawiam - dodaje. Ja również się nie wstydzę podchodzić do osób i pytać, czy chcą pomocy. Po prostu lubię pomagać - opowiada Nadia Kożuch, koleżanka z klasy Ani. Dzisiaj głównie zajmowałam się wynoszeniem śmieci. Znicze, kwiaty, różnie bywa - przyznaje. Kto korzysta z tej pomocy? Głównie starsi - mówi Filip Reszka, uczeń tej samej klasy. I przyznaje, że nie wszyscy chcą pomocy uczniów. / Dominik Smaga / RMF FM Ze wsparcia nie korzysta pani Helena. Poradzę sobie - tłumaczy. Ale samą akcją jest zachwycona. Pomoc zawsze się przydaje, uśmiechnięte buzie też miło widzieć - przyznaje. "Lekcja pomocy innym" To jest lekcja pomocy innym - wyjaśnia Katarzyna Krupa, nauczycielka z Zespołu Szkół w Kamionce. Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Niedługo bardzo będzie nam to procentowało, bo już teraz wiemy, że w przyszłości, jeżeli będzie potrzebna jakaś pomoc, oni nie będą stali z boku i patrzyli, tylko tej pomocy sami z siebie udzielą - podkreśla. Akcja na cmentarzu w Kamionce organizowana jest już drugi rok. Uczniowie będą tu dyżurować jeszcze dzisiaj. A dla wszystkich chętnych będą mieć darmową gorącą kawę i herbatę. Zobacz również: Możliwa fala uchodźców zza wschodniej granicy. "Jesteśmy gotowi na pomoc"

