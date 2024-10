Nowy pakiet azylowy to surowsze warunki, jeśli chodzi o ubieganie się o azyl, ale też więcej możliwości związanych z odsyłaniem nielegalnych migrantów. Przez ostatni rok niemieckie służby zatrzymały 30 tys. takich osób.

Pracujemy nad tym cały czas. Część zatrzymanych została aresztowana, a część deportowana dzięki nowym rozwiązaniom prawnym. Współpracujemy w tej kwestii ściśle z naszymi polskimi partnerami - powiedziała szefowa niemieckiego MSZ, która przekonywała, że prawo, które wprowadzają u siebie Niemcy, może posłużyć jako wzór dla całej wspólnoty europejskiej.

Innym celem pakietu jest też wyłapanie kurierów przemycających ludzi, z czym wciąż zmagają się także nasze służby.

Nancy Feaser zapowiedziała też wsparcie dla zaplanowanej na pierwszą połowę 2025 r. polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, z jej głównymi tematami - migracją i bezpieczeństwem.

Podkreśliła, że oprócz reformy systemu azylowego UE potrzebuje nowej dyrektywy "powrotowej".

Efektywny system powrotów na szczeblu europejskim jest niezbędny, ponieważ kto nie ma prawa, by pozostać w Unii Europejskiej, musi szybko wrócić - abyśmy mogli chronić tych, którzy rzeczywiście potrzebują ochrony przed wojną i terrorem. Jeśli to wszystko nam się uda, to także zostaną zniesione kontrole na granicach wewnętrznych. Wiemy, że nasi sąsiedzi obserwują, że 16 września wprowadziliśmy kontrole na wszystkich naszych granicach. One będą tak długo musiały pozostać, aż liczby spadną. Jak tylko one spadną, kontrole zostaną zniesione. Są to więc przedsięwzięcia tymczasowe - podkreślała Nancy Faeser.