Polskie lotnictwo poderwane, wydano alert RCB dla jednego województwa

RMF24

Alert RCB został wysłany minutę przed godz. 10 do odbiorców na terenie województwa lubelskiego. „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” - informowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert odwołano przed godz. 11. „Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski” - taki komunikat dostali przed południem mieszkańcy Lubelszczyzny.

Jeden alert RCB o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy rozesłano już dziś o godz. 4:15 do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Ok. godz. 4:40 alert odwołano. Tuż przed godz. 10, wydano kolejny. Alert RCB rozesłano mieszkańcom województwa lubelskiego. Odwołany został przed godz. 11.

Aktualnym celem Putina jest obwód chmielnicki w zachodniej części Ukrainy, na historycznym Podolu i częściowo Wołyniu. Z kolei w nocy i nad ranem Rosja uderzała dronami odrzutowymi i pociskami balistycznymi w Kijów i Lwów. W stolicy zginęły dwie osoby. Atakowano również Charków. Tam trzy osoby zginęły, a 11 zostało rannych.