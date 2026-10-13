Polskie lotnictwo poderwane, wydano alert RCB dla jednego województwa

Jeden alert RCB o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy rozesłano już dziś o godz. 4:15 do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Ok. godz. 4:40 alert odwołano. Tuż przed godz. 10, wydano kolejny. Alert RCB rozesłano mieszkańcom województwa lubelskiego. Odwołany został przed godz. 11.
Aktualnym celem Putina jest obwód chmielnicki w zachodniej części Ukrainy, na historycznym Podolu i częściowo Wołyniu. Z kolei w nocy i nad ranem Rosja uderzała dronami odrzutowymi i pociskami balistycznymi w Kijów i Lwów. W stolicy zginęły dwie osoby. Atakowano również Charków. Tam trzy osoby zginęły, a 11 zostało rannych.