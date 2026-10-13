Niektórzy w Polsce mogą dostać jeden alert RCB, inni dwa. Rosja uderzyła m.in. w Lwów

RMF24

O godz. 4:15 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy. Ok. godz. 4:40 alert odwołano, zagrożenie już nie występuje. RCB poinformowało w komunikacie: „Może wystąpić sytuacja, w której część odbiorców otrzyma zarówno alert RCB o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, natomiast część - ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki - otrzyma wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia. Jest to konsekwencja zmiany sytuacji w czasie prowadzenia dystrybucji alertu”. Rosja całą noc atakowała dronami odrzutowymi i pociskami balistycznymi Ukrainę, m.in. Kijów i Lwów. Nie żyją co najmniej dwie osoby.

Około godz. 4:15 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat o treści „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”. Alert RCB otrzymały osoby przebywające na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego.

Ok. godz. 4:40 alert odwołano. RCB zaczęło rozsyłać komunikat: „ALERT RCB: UWAGA! ZAKOŃCZYŁ SIĘ ATAK POWIETRZNY NA UKRAINĘ. BRAK ZAGROŻENIA NA TERENIE POLSKI”.

Część mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia może otrzymać jeden alert, a część dwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w komunikacie o ustaniu ataku na Ukrainę podało również: „W związku z zagrożeniem z powietrza na terytorium Ukrainy uruchomiliśmy alert RCB i przekazaliśmy jego treść operatorom telefonii komórkowej do wysyłki (...). W trakcie trwającej wysyłki otrzymaliśmy informację, że zagrożenie ustało. Wysyłka została przerwana. W konsekwencji pierwotny alert RCB mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem. Jednocześnie, aby przekazać aktualną informację i odwołać wcześniejsze ostrzeżenie, uruchomiliśmy kampanię odwoławczą informującą o ustaniu zagrożenia”.

Może więc wystąpić sytuacja, w której część odbiorców otrzyma zarówno alert RCB o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, natomiast część – ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki – otrzyma wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia. Jest to konsekwencja zmiany sytuacji w czasie prowadzenia dystrybucji Alertu i konieczności przekazywania odbiorcom informacji odpowiadających aktualnemu stanowi zagrożenia - poinformowano.

Atak Putina na cywilne budynki w Kijowie i Lwowie

Atak dronów na Ukrainę trwał przez całą noc. W stolicy, Kijowie, dwie osoby zginęły, gdy pocisk balistyczny uderzył w wieżowiec. Rannych zostało co najmniej 12. Z kolei drony Shahed o napędzie odrzutowym zaatakowały Lwów po godzinie 4:00. W mieście słychać było odgłosy działań obrony powietrznej oraz kilka głośnych eksplozji. Poinformował o tym mer Lwowa Andrij Sadowy. Chwilę później szef władz obwodowych Maksym Kozycki przekazał, że zestrzelony dron spadł na budynek mieszkalny w miejscowości Murowane na przedmieściach Lwowa. Zapaliły się dwa budynki i trzy pojazdy, ale nie ma na razie informacji o ofiarach.

Wcześniej - przed północą - rosyjskie wojska miały użyć sześciu rakiet balistycznych podczas ataku na Kijów. Ukraińskie Siły Powietrzne przekazały, że nie otrzymały wcześniej informacji o odpaleniu rakiet, a cele wykryły radary już w trakcie nalotu.

Kijów po rosyjskim ataku 13 października 2026; fot. Prokuratura Miasta Kijowa / materiały udostępnione

Fot. Prokuratura Miasta Kijowa / materiały udostępnione