Połowa osób przekraczających obecnie granicę z Ukrainy do Polski to uchodźcy. Wzmożony jest ruch przygraniczny, tzn. osoby przyjeżdżają do Polski, dokonują zakupów i tego samego dnia wracają na teren Ukrainy - zauważa wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Lubelskie: Połowa osób przekraczających obecnie granicę z Ukrainy to uchodźcy / Darek Delmanowicz / PAP

Wojewoda poinformował, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę przez lubelskie przejścia graniczne z Ukrainy do Polski dotarło ponad 1,1 mln osób. Ostatniej doby granicę polsko-ukraińską na odcinku lubelskim przekroczyło 8,4 tys. osób, z czego 4,1 tys. zadeklarowało się jako uchodźcy. Te dane odnotowuje Straż Graniczna w momencie przekraczania granicy. Przez ostatni tydzień, około połowę osób przekraczających dziennie granicę - tj. 4-5 tys. - stanowią zadeklarowani uchodźcy - przekazał Sprawka.



Jak zaznaczył, wzmożony jest ruch przygraniczny, charakterystyczny dla sytuacji sprzed wojny. Czyli osoby przyjeżdżają do Polski, dokonują zakupów i tego samego dnia wracają na teren Ukrainy - dodał wojewoda.



Lech Sprawka przekazał, że we wtorek zorganizowano dwa specjalne pociągi, które przewiozły około tysiąca uchodźców z punktów recepcyjnych w głąb Polski. Mamy informacje ze strony ukraińskiej, że będzie mniej pociągów z Ukrainy niż dotychczas - uzupełnił wojewoda.

Ok. 20 tys. osób przyjęli mieszkańcy Lubelszczyzny

Od 24 lutego br. przez punkty recepcyjne na Lubelszczyźnie przewinęło się ok. 220 tys. uchodźców, z czego ostatniej doby było to 1,1 tys. osób. Natomiast z punktów stałego zakwaterowania z bazy wojewody skorzystało do tej pory 75 tys. uchodźców. W tej chwili zajętych jest 9 tys. z blisko 17 tys. dostępnych miejsc - podał Sprawka.



Jak wynika z dotychczasowych danych, ok. 4,2 tys. mieszkańców województwa lubelskiego, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców, złożyło wnioski o świadczenie finansowe. Zamieszkało u nich ok. 20 tys. osób - uzupełnił wojewoda.



Na Lubelszczyźnie wydano do tej pory ponad 36 tys. numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy, z czego najwięcej w Lublinie (3,4 tys.), Świdniku (942), Białej Podlaskiej (766) i Puławach (652).



Ponad 7,5 tys. ukraińskich uczniów zapisało się do przedszkoli i szkół w woj. lubelskim. W regionie uruchomiono 98 oddziałów przygotowawczych, z czego 9 funkcjonuje w liceach ogólnokształcących, a 89 w podstawówkach. "W oddziałach przygotowawczych uczy się łącznie ok. 1,4 tys. dzieci i młodzieży" - dodał wojewoda.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Lech Sprawka poinformował również, że dotychczas 51 mln zł z Funduszu Pomocy i 10 mln zł z rezerwy ogólnej trafiło do jednostek samorządu terytorialnego na pomoc uchodźcom, m.in. na prowadzenie miejsc zakwaterowania, punktów recepcyjnych, informacyjnych, zapewnienie pomocy psychologicznej.



Wojewoda lubelski podpisał w ostatnich dniach trzy umowy z organizacjami pozarządowymi: Centrum Wolontariatu, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, lubelskim oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża na zapewnienie pomocy o charakterze socjalnym obywatelom Ukrainy m.in. chodzi o żywność, produkty higieniczne, na terenie punktów informacyjnych, czy przejść granicznych. Jesteśmy w trakcie rozmów także ze stowarzyszeniem Homo Faber i z zamojskim Caritas. W tej chwili zaplanowaliśmy wstępnie przeznaczyć na te wszystkie umowy ponad 7 mln zł - podał Sprawka.