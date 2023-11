Polscy przewoźnicy od 18 dni blokują przejścia graniczne z Ukrainą. Domagają się wprowadzenia zezwoleń handlowych dla ukraińskich firm na przewóz towarów i likwidacji elektronicznej kolejki, która obowiązuje po wschodniej stronie granicy.

W Dorohusku - jak informuje dziennikarka RMF FM Anna Zakrzewska - w kolejce do przeprawy stoi ok. 800 ciężarówek. Jeszcze kilka dni temu liczba ta dochodziła do ponad 1300 aut.

Niektórzy z kierowców stoją w tej kolejce już kilkanaście dni. Kończy im się jedzenie, paliwo i środki do życia. Organizatorzy protestu zapewnili tu przenośne toalety. Ustawili je jednak co kilka kilometrów. Dlatego nawet tak prozaiczna rzecz jak korzystanie z toi toia stała się dla kierowców wyzwaniem. Jak mówił dziennikarce RMF FM pan Iwan, który na wjazd na Ukrainę czeka już 9 dni, szczególnie niebezpiecznie jest w nocy. Dodał, że zupę, wodę, chleb i papier toaletowy przywożą im czasami ochotnicy.

Inni kierowcy, z którymi rozmawiała dziennikarka RMF FM, mówią wprost, że żaden z nich nie był przygotowany na to, że nie wróci do swojego domu przez kilkanaście dni. Jeśli mają szczęście i utknęli w korku w pobliżu stacji benzynowej, to mają przynajmniej gdzie się umyć. Większość z nich takiego luksusu nie zaznała od kilkunastu dni.

Postulaty polskich przewoźników

Czekamy, aż ktoś w końcu nas wysłucha - mówią natomiast polscy przewoźnicy, blokujący przejście graniczne z Ukrainą w Dorohusku. Przejścia blokują też w Hrebennem, Korczowej. Dziś mają też zablokować je w Medyce. Domagają się wprowadzenia zezwoleń handlowych dla ukraińskich firm na przewóz towarów oraz likwidacji elektronicznej kolejki, która obowiązuje po wschodniej stronie granicy.

Aura nie za bardzo nam sprzyja, ale jakoś musimy sobie radzić - mówi Marek Okliński, jeden z przewoźników, który dołączył do protestu.

Protest przewoźników trwa od 6 listopada. Przewoźnicy postulują m.in. wprowadzenie zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego, zawieszenie licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenie ich kontroli. Jest też postulat dotyczący likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej.