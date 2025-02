Mieszkańcy Lublina będą za darmo wypożyczać e-booki. Biblioteka publiczna właśnie ogłosiła przetarg na zapewnienie dostępu do takich lektur.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Lektury będą bezpłatne dla wypożyczających, a koszty wypożyczenia pokryje Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Wymaga ona tego, by wykonawca usługi miał w swojej bazie co najmniej 20 tys. tytułów literatury pięknej i literatury faktu w postaci e-booków oraz nie mniej niż 5 tys. jako audiobooki.

Korzystanie ze zbiorów nie może być uzależnione od stałego połączenia z internetem, a każdy czytelnik będzie mógł wypożyczyć tytuł jednorazowo na 30 dni, nie będzie jednak limitów co do liczby wypożyczeń tego samego tytułu.

MBP zakłada zamówienie ponad 15 tys. kodów dostępu do książek, nie dłużej niż do połowy grudnia lub do wyczerpania wspomnianego limitu.

Cyfrowe wersje książek mają być dostępne na różnych urządzeniach, a każdy wypożyczony tytuł będzie można czytać równocześnie na minimum jednym czytniku e-booków i minimum jednym urządzeniu mobilnym.

Pieniądze na sfinansowanie dostępu do e-booków będą pochodzić z budżetu obywatelskiego Lublina.