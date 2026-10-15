Alert RCB dla mieszkańców woj. lubelskiego. Operuje polskie lotnictwo

RMF24

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców powiatów województwa lubelskiego. Powodem jest rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Służby informują, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje nasze lotnictwo wojskowe.

Komunikat został skierowany do mieszkańców powiatów m.in. puławskiego, opolskiego, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego oraz lubartowskiego. Obejmuje to zarówno większe miasta, jak Lublin, Chełm, Zamość czy Biała Podlaska, jak i mniejsze miejscowości regionu.

Co oznacza alert RCB?

Alert RCB to system powiadamiania obywateli o zagrożeniach, takich jak klęski żywiołowe, katastrofy czy – jak w tym przypadku – potencjalne zagrożenia militarne.

W treści wiadomości podkreślono, że sytuacja jest monitorowana, a polskie lotnictwo prowadzi operacje w przestrzeni powietrznej naszego kraju.

Mieszkańców poproszono o zachowanie spokoju i oczekiwanie na dalsze komunikaty.

Polskie lotnictwo w gotowości

W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, polskie siły powietrzne zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. Samoloty patrolują wschodnią granicę, by zapewnić bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. To standardowa procedura w sytuacjach podwyższonego ryzyka, mająca na celu ochronę mieszkańców i szybką reakcję na ewentualne zagrożenia.