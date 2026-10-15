Alert RCB dla mieszkańców woj. lubelskiego odwołany. „Zakończony atak na Ukrainę”

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert do mieszkańców powiatów województwa lubelskiego, którego powodem był rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Służby informowały, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operowało nasze lotnictwo wojskowe.

Po godzinie 20:00 RCB rozesłało alert o zakończeniu ataku powietrznego na Ukrainę. „Brak zagrożenia na terenie Polski” - poinformowano.

Komunikat był skierowany do mieszkańców powiatów m.in. puławskiego, opolskiego, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego oraz lubartowskiego. Obejmował zarówno większe miasta, jak Lublin, Chełm, Zamość czy Biała Podlaska, jak i mniejsze miejscowości regionu.

Co oznacza alert RCB?

Alert RCB to system powiadamiania obywateli o zagrożeniach, takich jak klęski żywiołowe, katastrofy czy – jak w tym przypadku – potencjalne zagrożenia militarne.

W treści wiadomości podkreślono, że sytuacja jest monitorowana, a polskie lotnictwo prowadziło operacje w przestrzeni powietrznej naszego kraju.

Mieszkańców poproszono o zachowanie spokoju i oczekiwanie na dalsze komunikaty.