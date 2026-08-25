„Możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem”. Bank ostrzega klientów

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Bank PKO BP ostrzega klientów przed fałszywymi mailami, rozsyłanymi przez cyberprzestępców. Wskazuje też na elementy wiadomości, które powinny wzbudzić czujność odbiorców.



Z komunikatu opublikowanego przez bank dowiadujemy się, że wiadomości rozsyłane przez cyberprzestępców mają takie tytuły jak np. „Potwierdzenie operacji”, „UWAGA! Jest jeden nowy komunikat bezpieczeństwa". W polu nadawcy pojawia się nazwa PKO Bank Polski, a maile wychodzą z różnych adresów.

Jeden z fałszywych maili rozesłanych przez oszustów / materiały udostępnione

Aby wzbudzić zaufanie i uśpić Twoją czujność, w treści mogą podawać nasze numery telefonów lub adresy e-mail, a także nasze logo. Do wiadomości dołączony jest plik Excel lub link, który prowadzi do fałszywej strony logowania. Gdy go otworzysz, na Twoje urządzenie zostanie pobrane złośliwe oprogramowanie, a przestępcy mogą uzyskać dostęp do Twoich danych i konta – wyjaśnia bank.

Konsekwencje wpadnięcia w pułapkę przestępców mogą być poważne. „Nie otwieraj załączników i nie klikaj w linki w podejrzanych e-mailach – możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem” – ostrzega PKO BP. Przypomina też, że nie wysyła potwierdzeń operacji w plikach programu Excel.

Jeśli nie masz pewności, czy to wiadomość od nas, zadzwoń pod nr 800 302 302 – czytamy w komunikacie banku.

Jeden z fałszywych maili rozesłanych przez oszustów / materiały udostępnione