RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

„Możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem”. Bank ostrzega klientów

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 25 sierpnia (10:58)

Bank PKO BP ostrzega klientów przed fałszywymi mailami, rozsyłanymi przez cyberprzestępców. Wskazuje też na elementy wiadomości, które powinny wzbudzić czujność odbiorców.

„Możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem”. Bank ostrzega klientów
„Możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem”. Bank ostrzega klientów /Shutterstock


Z komunikatu opublikowanego przez bank dowiadujemy się, że wiadomości rozsyłane przez cyberprzestępców mają takie tytuły jak np. „Potwierdzenie operacji”, „UWAGA! Jest jeden nowy komunikat bezpieczeństwa". W polu nadawcy pojawia się nazwa PKO Bank Polski, a maile wychodzą z różnych adresów. 

Aby wzbudzić zaufanie i uśpić Twoją czujność, w treści mogą podawać nasze numery telefonów lub adresy e-mail, a także nasze logo. Do wiadomości dołączony jest plik Excel lub link, który prowadzi do fałszywej strony logowania. Gdy go otworzysz, na Twoje urządzenie zostanie pobrane złośliwe oprogramowanie, a przestępcy mogą uzyskać dostęp do Twoich danych i konta – wyjaśnia bank. 

Konsekwencje wpadnięcia w pułapkę przestępców mogą być poważne. „Nie otwieraj załączników i nie klikaj w linki w podejrzanych e-mailach – możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem” – ostrzega PKO BP. Przypomina też, że nie wysyła potwierdzeń operacji w plikach programu Excel. 

Jeśli nie masz pewności, czy to wiadomość od nas, zadzwoń pod nr 800 302 302 – czytamy w komunikacie banku. 

"Zastrzeżenie nr PESEL nie chroni nas całkowicie". Jak dbać o bezpieczeństwo swoich danych?
Czas: 09:16

Źródło: RMF24
Tagi: cyberprzestępczość PKO BP
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: