Ponownie można oglądać transmisję online w internecie z gniazda Florentino - bociana czarnego żyjącego w jednym z lasów na terenie woj. łódzkiego. Objęty w Polsce ścisłą ochroną ptak wrócił do niego po zimowym pobycie w Afryce.

Bociany czarne on line / Zrzut ekranu

Na początku kwietnia na gnieździe leżał jeszcze śnieg. Ten nawrót zimy zatrzymał Florentino – dorosłego bociana czarnego, który jest gwiazdą transmisji online z łódzkich lasów – gdzieś na trasie wędrówki, ale jak tylko pogoda się poprawiła ruszył na północ i w czwartek pojawił się na gnieździe. Od razu wziął się za układanie patyków według własnego uznania. Widać, że czuje się tu jak u siebie w domu. A my zaczynamy nowy sezon naszych obserwacji – poinformowała Alicja Sitek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Łodzi.

Codzienne życie bocianów czarnych można podglądać od 6 lat. Pionierskie w skali kraju i jedno z niewielu w Europie przedsięwzięcie edukacyjne realizowane jest wspólnie przez RDLP oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Cieszącą się dużą popularnością transmisję na żywo można zobaczyć w linku poniżej.

Wideo youtube

To wyjątkowa okazja do obserwacji ptaków objętych w Polsce ścisłą ochroną. Bocian czarny jest bardzo nielicznym mieszkańcem polskich lasów, do tego prowadzi bardzo skryty tryb życia. Osoba postronna nie może zbliżyć się do ich gniazd - otaczają je wyznaczone przez leśników strefy ochronne, w okresie lęgowym obejmujące obszar o promieniu 500 m, zaś sama lokalizacja siedlisk objęta jest tajemnicą.

Wspólna obserwacja bocianów czarnych dzięki kamerze przy znajdującym się na wysokości ok. 20 metrów gnieździe i poznawanie zachowania gatunku, ma na celu upowszechnienie wiedzy o bocianach czarnych oraz wzbudzenie świadomości potrzeby ochrony tego gatunku.

Bocian czarny (Ciconia nigra) jest objęty w Polsce ścisłą ochroną.

Bociany z łódzkich lasów będzie można obserwować do jesieni - we wrześniu gatunek ten wędruje na zimowiska do Afryki Wschodniej i Środkowej.