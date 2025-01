"Łódzki kasiarz" podjął się kolejnej akcji w siedzibie Sejmiku Województwa Łódzkiego. Piotr Wawrzusiak, ekspert od otwierania sejfów, mierzy się z wyjątkowym wyzwaniem - przedwojenną kasą pancerną, która do tej pory opierała się wszystkim próbom otwarcia. Mężczyzna ma na swoim koncie już inne, udane prace przy otwieraniu sejfów. I tym razem nie zamierza się poddawać.

Współczesny "łódzki kasiarz" - Piotr Wawrzusiak przy pracy nad otwarciem przedwojennej kasy pancernej w Sejmiku, która do tej pory opierała się wszystkim próbom / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Piotr Wawrzusiak od 1964 roku pracował jako Mechanik Zamknięć Skarbcowych w banku, który mieścił się w obecnej siedzibie Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Specjalista od otwierania zamkniętych sejfów stanął przed kolejnym wyzwaniem. Tym razem chce odryglować przedwojenną kasę pancerną. Dotychczas nikt nie zdołał tego zrobić, ale Wawrzusiak jest pełen determinacji.

W rozmowie z reporterką RMF FM przyznał, że kluczem do sukcesu jest techniczna znajomość budowy starych kas. Każdy producent miał swoje unikalne rozwiązania zamków - zaznaczył pan Piotr.

Rzemieślnik trudzi się przy najnowszym wyzwaniu już kilka dni. Komentując postęp prac, powiedział, że do odemknięcia najprawdopodobniej została jeszcze tylko jedna zapadka.

Kto tworzył najlepsze sejfy?

Piotr Wawrzusiak wskazał, że najlepsze sejfy konstruowali najprawdopodobniej Niemcy i Szwajcarzy. Była taka szwajcarska firma, która zainstalowała drzwi w kształcie walca, obracające się o 90 stopni. Ten skarbiec był naprawdę niesamowity - opowiedział fachowiec. Rozmówca reporterki RMF FM Agnieszki Wyderki nie zapomina również o niemieckim producencie z okresu przedwojennego, który wyposażył skarbiec w banku, w którym pracował kiedyś pan Piotr, w podwójne drzwi i stworzył skomplikowany system rygli.

Ekspert pochwalił m.in. estetykę wykonania, wspominając o korytarzu wyłożonym kafelkami i oszklonych szczytach drzwi, przez które widać było rygle. Do skarbca wchodziło się mostkiem, bo skrytki były jakby zawieszone w powietrzu - usłyszała nasza reporterka.

Dlaczego tak ważne jest otwieranie zabytkowych sejfów?

Nie liczymy na to, że coś tam znajdziemy, ale serce się kraje, gdy widzimy, że coś tak pięknego nie jest używane - powiedział RMF FM przedstawiciel sejmiku Grzegorz Gawlik, tłumacząc dążenie do "dobrania się" do środka starych skarbców, szaf pancernych i sejfów odziedziczonych przez obecnych administratorów budynku.

Są też pomysły na zagospodarowanie wiekowych sejfów, ale Grzegorz Gawlik na razie ich nie zdradza.

A ciekawostką jest to, że podczas kręcenia filmu "Vabank", to właśnie od Piotra Wawrzusiaka i jego szefa pożyczono gałki szyfrowe do sejfów, które widzimy na ekranie.