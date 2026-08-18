Szlabany opuszcza się tu nawet na 19 godzin. Ma się to skończyć

RMF24

W Justynowie pod Łodzią planowana jest budowa wiaduktu, który zastąpi obecny przejazd kolejowy na ul. Głównej. To ważna inwestycja, ponieważ szlabany w tym miejscu bywają zamknięte nawet przez 19 godzin dziennie, utrudniając mieszkańcom codzienne przemieszczanie się.

Wiadukt powstanie w ciągu drogi powiatowej łączącej Justynów z Janówką i przejdzie nad dwiema liniami kolejowymi – Łódź Fabryczna–Koluszki oraz Łódź Kaliska–Dębica. Każdego dnia przejeżdża tędy około 230 pociągów pasażerskich i towarowych.

Projekt zakłada nie tylko budowę wiaduktu. Powstanie również podziemne przejście pod czterema torami, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli bezpiecznie dotrzeć na perony przystanku Justynów. Zaplanowano także budowę przyległego układu drogowego oraz systemu odwodnienia.

Porozumienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia podpisały w poniedziałek PKP Polskie Linie Kolejowe, gmina Andrespol oraz powiat łódzki wschodni. Inwestycja będzie prowadzona w formule „projektuj i buduj”.

Całość ma kosztować około 60,7 mln zł brutto. PKP PLK przeznaczy na ten cel do 16,5 mln zł, natomiast pozostałą część – około 44,2 mln zł – pokryją samorządy, które pozyskały również środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał rok na przygotowanie projektu, a następnie 18 miesięcy na przeprowadzenie prac budowlanych. Po zakończeniu inwestycji za drogi będzie odpowiadał właściwy zarządca, a za infrastrukturę kolejową - PKP PLK.