Symulator starości w łódzkim Urzędzie Miasta. Specjalny kostium, który ogranicza ruchy i pogarsza widzenie, zakładali na siebie podczas szkoleń pracownicy magistratu. Wszystko po to, żeby lepiej zrozumieć i obsługiwać seniorów.

Symulator starości uczył urzędników empatii i wyrozumiałości dla ograniczeń seniorów / lodz.pl / Materiały prasowe

Elementy usztywniające i obciążające stawy, okulary, które pogarszają widzenie, słuchawki, przez które słyszalność jest ograniczona - to niektóre elementy specjalnego kostiumu - symulatora starości. Taką wyjątkową uprząż zakładali urzędnicy.

Niewiele widzę, wszystko widzę zamglone, trudno mi było rozpoznać osoby, które tu są w pokoju, czucia nie mam, bo mam takie bardzo grube rękawice, pewnie będzie trudno z przyciskami przy windzie - mówi Łukasz Prykowski z Biura Aktywności Miejskiej, który założył kostium.

Ale specjalny strój to nie wszystko, potem trzeba było wykonać wylosowane wcześniej zadanie, np. dotrzeć do wyznaczonego wcześniej pomieszczenia, pokonując korytarze, schody lub korzystając z windy.

Symulator starości to jest najlepsza lekcja empatii, ponieważ te wszystkie ograniczenia, które zakłada się na kolana, czy na oczy, uczą nas empatii - mówi prowadząca szkolenie, Monika Mularska-Kucharek. Te ograniczenia pokazują, z czym mierzą się na co dzień seniorzy i to, że nie jest tak, że ich nastawienie czy ograniczenia wynikają ze złej woli, tylko z tego, że nasze ciało się starzeje - dodała.

Projekt "Seniorzy konsultanci w Urzędzie Miasta Łodzi" skierowany jest głównie do seniorów - liderów. Szkolenia przechodzą osoby, które są aktywne w klubach seniora, Uniwersytetach III Wieku i w innych lokalnych społecznościach.

Chcemy, żeby ci seniorzy zdobyli wiedzę na temat pracy urzędu, chcemy oswoić ten wizerunek i przede wszystkim walczyć ze stereotypami, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie - mówi miejski rzecznik ds. seniorów Celina Maciejewska.

Finałem projektu będzie ogólnodostępny podręcznik z gotowymi scenariuszami do szkoleń pracowników w firmach i organizacjach pozarządowych. Koszt całego przedsięwzięcia to około 40 tys. zł. Jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt rozpoczął się w ubiegłym roku. Jego zakończenie zaplanowane jest na drugi kwartał 2023 roku.