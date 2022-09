Policjanci z Opoczna zatrzymali 23-letniego sadystę, który ze szczególnym okrucieństwem znęcał się nad kotami. Mężczyzna może trafić do więzienia na 5 lat.

Mężczyzna może trafić na 5 lat do więzienia / Policja Opoczno / Policja

Świadek zdarzenia poinformował policję, że 23-latek znęcał się nad dwoma kociętami. Miał uderzać nimi o ścianę budynku gospodarczego, a następnie wyrzucić w zarośla. Funkcjonariusze we wskazanym miejscu znaleźli truchło jednego ze zwierząt. Mimo przeszukania terenu, drugiego kota nie udało się odnaleźć.

Zatrzymany mężczyzna miał niemal 3 promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i trafił do aresztu. Na miejsce został wezwany pracownik gminy Mniszków, który zabezpieczył ciało zwierzęcia do badań sekcyjnych.

23-latek usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.



Podejrzenie znęcania się nad zwierzętami, można zgłosić policji, straży miejskiej czy lokalnym towarzystwom, stowarzyszeniom działającym na rzecz ochrony zwierząt.

Czym jest znęcanie się nad zwierzętami?

To czym jest znęcanie się nad zwierzęciem zostało określone w Ustawie o Ochronie Zwierząt.

Znęcanie się nad zwierzętami polega na zadawaniu im bólu lub cierpienia albo dopuszczaniu do tego w sposób świadomy.

W przepisie zamieszczony został przykładowy katalog zachowań, które stanowią znęcanie się nad zwierzęciem. Wśród nich można wskazać między innymi: