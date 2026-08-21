Rewolucja na autostradzie A2. „Wąskie gardło” zostanie poszerzone

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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę ze spółką Strabag na poszerzenie autostrady A2 na odcinku od węzła Łowicz do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego. Kontrakt wart jest 321,4 mln zł i obejmuje 21,8 km trasy. To kolejny etap projektu rozbudowy A2 między Łodzią a Warszawą.

To druga umowa z czterech zaplanowanych przez GDDKiA na poszerzenie A2 pomiędzy Łodzią a stolicą. Rozbudowa została podzielona na cztery odcinki realizacyjne. Strabag rozbuduje trzy z nich, a Budimex - jeden.

Pierwsza z tych umów została podpisana 26 czerwca br. ze spółką Strabag o wartości blisko 257 mln zł na poszerzenie autostrady A2 pomiędzy węzłami Grodzisk Mazowiecki i Konotopa. Inwestycja ta obejmie 17,2 km trasy.

Ważne zmiany dla kierowców na A2

Obecny na piątkowej konferencji z okazji podpisania kolejnej umowy na rozszerzenie A2 minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że na przełomie września i października kierowcy muszą liczyć się ze zmianami organizacji ruchu i utrudnieniami na rozbudowywanych odcinkach.

My rekomendujemy wszystkim tym, którzy będą już w październiku jechać na przykład do strony Wrocławia, że na Węźle Łódź Południe warto skierować się na autostradę A1 w kierunku Piotrkowa i w Piotrkowie w lewo na S8 w kierunku Warszawy. Dla tych, którzy jadą od strony Poznania rekomendacja jest taka, aby na węźle Łódź Północ skierować się w kierunku A1 na Gdańsk i przy węźle Kutno-Wschód skierować się na starą dwójkę, czyli drogę krajową nr 92 - powiedział szef resortu infrastruktury.

Pożegnać się z „wąskim gardłem”

Klimczak podkreślił, że rozbudowa A2 jest konieczna m.in. w związku z budową Portu Polska. Zapowiedział, że nowa A2 ma być samowystarczalna energetycznie i wyposażona w instalacje OZE oraz magazyny energii.

Głównym celem poszerzenia autostrady pomiędzy Łodzią a Warszawą jest likwidacja legendarnego już „wąskiego gardła” i dostosowanie drogi do ogromnego natężenia ruchu, miejscami przekraczającego 100 tys. pojazdów na dobę.

Przebudowa na 92 kilometrach A2

Łącznie przebudowa całej trasy pomiędzy Łodzią a Warszawą obejmie 92 km, z czego 89 km to budowa nowych pasów, a 3 km - prace w rejonie węzła Łódź Północ, które obejmą wymianę nawierzchni i modernizację oświetlenia na energooszczędne. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia to blisko 1,5 mld zł.

GDDKiA ocenia, że rozbudowa A2 między Łodzią a Warszawą będzie jedną z najbardziej skomplikowanych inwestycji drogowych ostatnich lat. Roboty będą prowadzone przy utrzymanym ruchu pojazdów, co wymaga opracowania szczegółowej czasowej organizacji ruchu.

Minister Klimczak ocenił w piątek, że przebudowa całej trasy pomiędzy łodzią a Warszawą zakończy się w pierwszym kwartale 2028 r.

Aby ograniczyć utrudnienia, przez cały okres budowy kierowcy jadący zarówno w stronę Warszawy, jak i Poznania będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu, ale zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 70 km/h.