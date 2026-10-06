Remont na A1 w Łódzkiem. Do kiedy potrwają utrudnienia?

RMF24

Kierowcy muszą przygotować się na poważne utrudnienia na kluczowych trasach w województwie łódzkim. Prace remontowe na autostradzie A1 oraz drodze krajowej nr 74 mogą znacznie wydłużyć czas podróży.

Na autostradzie A1, pomiędzy węzłami Kutno Wschód a Piątek, ruszyły prace związane z wymianą dylatacji.

Jak poinformował rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Maciej Zalewski, roboty są prowadzone na jezdni w kierunku Łodzi i Katowic.

W związku z remontem z ruchu wyłączony jest pas prawy oraz awaryjny, a kierowcy mogą korzystać wyłącznie z pasa lewego. Dodatkowo wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Prace mają potrwać do piątku, 9 października. Kierowcy powinni przygotować się na możliwe zatory i wydłużony czas przejazdu przez remontowany odcinek.

Prace na DK74: Nowa nawierzchnia pod Sulejowem

Utrudnienia czekają także podróżujących drogą krajową nr 74 między Sulejowem a Żarnowem. Na trzykilometrowym odcinku od Budkowa do Żarnowa drogowcy układają dwie warstwy nowej nawierzchni bitumicznej. Prace prowadzone są w systemie połówkowym – raz na jednej, raz na drugiej stronie jezdni – codziennie w godzinach 6:00–18:00.

Apel do kierowców

Przedstawiciele GDDKiA apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wprowadzonych oznakowań.

Kierowcy planujący podróż przez województwo łódzkie powinni uwzględnić możliwe opóźnienia i rozważyć wybór innych tras.